Benoit Paire ha giocato una partita ufficiale nonostante fosse positivo al Covid-19. A dichiararlo è stato egli stesso durante una conferenza stampa nella mattinata odierna. Il francese, impegnato nel primo turno dell’ATP 500 di Amburgo, si è ritirato dopo aver perso il primo set per 6-4 ed essersi trovato sotto per 2-0 nella seconda frazione contro il norvegese Casper Ruud.

Successivamente si è presentato davanti ai microfoni e ha dichiarato che era risultato positivo al virus, ma di aver calcato ugualmente la terra rossa tedesca. Il transalpino ha specificato che il test di martedì era risultato negativo, ma gli altri due test effettuati erano positivi:

A Parigi alcuni tennisti sono negativi ma non possono giocare perché il loro allenatore è positivo. Qui in Germania sei positivo e puoi giocare

Il 31enne era già risultato positivo al Coronavirus lo scorso 1° settembre agli US Open, dunque il virus potrebbe essere ancora in circolo e i test danno risultati discordanti. Il tennista si è sempre distinto per il suo carattere fumantino, una decina di giorni fa aveva attaccato gli organizzatori degli Internazionali d'Italia perché avevano schedulato il match contro Jannik Sinner per la giornata di lunedì (poi protestò costantemente durante la partita, vinta dall'azzurro).

Ora Casper Ruud dovrà sottoporsi a tutti i controlli del caso, lo scandinavo è atteso agli ottavi di finale da Fabio Fognini. Paire se la prende con l'ATP:

"La regola qui in Germania è diversa e dico grazie al dottore e al torneo che mi hanno permesso di giocare. L'unico test negativo è di ieri ma a due test di fila sono stato positivo. La regola qui è diversa quindi l'ATP deve spiegarmi qual è la regola. A Parigi alcuni sono negativi ma siccome l'allenatore è positivo non possono giocare. Qui in Germania sei positivo e puoi giocare".

Paire ha detto che è stato rinchiuso nella sua stanza e gli è stato permesso di uscire solo per un'ora di allenamento e per la sua partita. Dice anche che un medico in Francia gli ha detto che ha il 50% di possibilità di risultare ancora positivo a un test a Parigi perché ha ancora residui di virus nel corpo. Nozioni di medicina fantasiose... Insomma, la faccenda è seria ma il transalpino insiste:

Quando sono arrivato, sono tornato positivo. Non ce la faccio più, mi sto rompendo! E poi mi dicono: in Germania, se sei positivo e hai già completato la quarantena, non testiamo più i giocatori perché anche se lo prendi ancora non sei più contagioso

