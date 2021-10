17:30 - Order of play Day 4

Amici di Eurosport un saluto da Simone Eterno e benvenuti alla quarta giornata del torneo di Indian Wells 2021. Oggi si conclude il terzo turno del tabellone femminile e si apre il secondo turno di quello maschile, dunque iniziamo a vedere i primi big in campo anche tra gli uomini. A interessarci però come sempre i colori azzurri: 3 protagonisti oggi, Giorgi, Trevisan e Caruso. Camila Giorgi al debutto, 2° match sul campo 4 contro Anisimova; Martina Trevisan 2° match sul campo 6 contro Kontaveit. Nella sessione serale poi Salvatore Caruso sfida Karatsev sul campo 5. C'è anche un doppio: Fognini e Sonego sfidano Granollers e Zeballos sul campo 8 in apertura di programma, quindi alle ore 20:00.

Qui sotto il programma completo, che si contraddistingue anche per il ritorno in campo del campione agli ultimi US Open Daniil Medvedev. Insieme a lui tanta gente di spessore: Rublev, ma anche Ruud e Hurkacz, avversarsi di Sinner nella corsa all'ultimo posto buono per le ATP Finals a Torino. Noi, come sempre, vi terremo compagnia fino all'1:00 del mattino. Avremo dunque la possibilità di seguire i due singolari femminili di Giorgi e Trevisan.

