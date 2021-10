17:30 - Order of play Day 5

Amici di Eurosport un saluto da Simone Eterno e benvenuti alla quinta giornata del torneo di Indian Wells 2021. Oggi si conclude il secondo turno del tabellone maschile e si apre il terzo turno del femminile. Dalle 20:00 il programma sarà ricchissimo perché scendono in campo in contemporanea 4 dei 6 italiani impegnati oggi: Berrettini-Tabilo, Sinner-Millman, Mager-Monfils e Sonego-Anderson. Tutti insieme. Poi alla fine del match di Mager, Fognini sfida Struff. In serale l'unica azzurra rimasta in corsa, Jasmine Paolini, se la gioca con Jessica Pegula.

Sarà un giornata di tennis ricchissima, anche con altre partite di spessore: Murray-Alcaraz da non perdere, così come Zverev-Brooksby. Nella notte anche Kvitova-Azarenka. Insomma, super domenica per gli appassionati della racchetta. Noi vi terremo compagnia fino all'1:00, quindi riusciremo a coprire 5 dei 6 match degli italiani.

ATP, Indian Wells Recap Day 4! Indian Wells: Ruud e Hurkacz "avvisano" Sinner IERI A 15:19

ATP, Indian Wells Mager vince in rimonta, Marcora eliminato IERI A 06:13