17:30 - Order of play Day 3

Amici di Eurosport un saluto da Simone Eterno e benvenuti alla terza giornata del torneo di Indian Wells 2021. Oggi si conclude il primo turno maschile e si apre il secondo turno del tabellone femminile, quindi entrano in campo tutte le big. La programmazione per i colori italiani è piuttosto ricca. Jasmine Paolini sul campo 8 come secondo match apre le danze contro la Mertens, poi Lorenzo Musetti sarà 3° match di giornata sul Campo 4. Nella notte inoltrata e in sessione serale a Indian Wells anche Roberto Marcora contro Pedro Martinez e Gianluca Mager contro Fucsovics. Noi vi terremo compagnia fino circa all'1:00, quindi riusciremo sicuramente a seguire il match di Jasmine Paolini e il doppio Sinner-Berrettini (2° match sul campo 5) in ottica prove Coppa Davis.

Qui sotto il programma completo, che si contraddistingue anche per il ritorno in campo di Emma Raducanu dopo il successo allo US Open (1° match sul centrale in sessione serale) e la successiva sfida di Andy Murray ad Adrien Mannarino.

