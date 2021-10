20:13 - Sinner interessato

Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Il norvegese e l'ungherese sono in lotta con Jannis Sinner nella corsa alle ATP Finals e si trovano avanti nella Race rispetto all'azzurro. Tra i risvolti della serata c'è da tenere d'occhio gli incontri di. Il norvegese e l'ungherese sono in lotta connella corsa allee si trovano avanti nella Race rispetto all'azzurro. L'altoatesino ha debuttato a Indian Wells con un ottimo 6-2 6-2 a Millman.

20:11 - Si parte!

ATP, Indian Wells Fognini completa la festa azzurra: 3 italiani al 3° turno 20 ORE FA

Harris-Ruud, Schwartzman-Evans, Kerber-Kasatkina e Kalinskaya-Golubic sono cominciate.

19:30 - Order of play Day 6

Amici di Eurosport un saluto e benvenuti alla sesta giornata del torneo di Indian Wells 2021. Oggi si conclude il terzo turno del tabellone femminile e si apre il terzo turno del maschile. Non ci sono italiani in campo, ma il programma propone diverse sfide interessanti. Si parte alle 20:00 con Casper Ruud, Diego Schwartzman e Angie Kerber subito in campo. A seguire giocheranno Denis Shapovalov, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Coco Gauff. Noi vi terremo compagnia fino all'1:00.

ATP, Indian Wells Sinner e Berrettini al 3° turno, fuori Mager e Sonego UN GIORNO FA