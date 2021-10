Un fulmine a ciel sereno scuote la notta italiana. Il match del terzo turno del Masters1000 di Indian Wells 2021 tra Jannik Sinner (testa di serie n.10) e l’americano John Isner (testa di serie n.20), in programma martedì, non andrà in scena. L’americano si è ritirato dal torneo per far ritorno a casa e assistere alla nascita del suo terzo figlio. “Giornata piuttosto movimentata, ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. Molto più importante del tennis”, le parole del giocatore statunitense.

Questo significa che Sinner, senza giocare, vola agli ottavi di finale del torneo californiano e attende il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e l’altro americano Taylor Fritz. Vi potrebbe essere l’eventualità, quindi, di un derby azzurro al prossimo turno tra i primi due tennisti del Bel Paese in classifica. Giova aggiungere che non andrà in scena neanche il doppio che avrebbe visto protagonista Isner con il connazionale Jack Sock, opposti a Lorenzo Sonego e a Fabio Fognini. Pertanto, la coppia tricolore si qualifica per i quarti dove incrocerà chi vincerà tra Gille/Vliegen e Dodig/Melo (testa di serie n.8).

