scalda ufficialmente i motori. Nella seconda giornata si è completato il primo turno femminile ( con la maratona vincente di Martina Trevisan ) ed è iniziato anche il torneo maschile. Tra gli uomini non sono scesi in campo i big del torneo, che hanno usufruito di un bye al primo turno, ma ha già debuttato un azzurro:. Il siciliano si è sbarazzato con buona autorità del numero 434 del ranking, sconfitto in 1 ora e 17 minuti col punteggio di 6-3 6-1. Il 18enne statunitense, già protagonista delle sfide contro Marco Cecchinato e Jannik Sinner all'ultimo US Open, non è mai riuscito a impensierire l'italiano, che ha fatto sempre gara di testa. Per lui, in arrivo dalle qualificazioni, si prospetta il secondo turno contro il russo Arslan Karatsev.