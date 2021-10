Erano quattro gli italiani in campo nel Day 3 di incontri a Indian Wells. Dopo il successo di Jasmine Paolini la sconfitta di Lorenzo Musetti , è stata una notte dalle sorti alterne per i nostri colori.sorride ed esulta: il classe '94 vince in rimonta contro il più quotato Marton Fucsovics (n.42 del mondo), imponendosi perin 1 ora e 41 minuti di gioco. Splendida la reazione dell'azzurro dopo un avvio disastroso e un primo set perso davvero troppo in fretta. Il sanremese da lì ingrana e ribalta la sfida con autorità. Al secondo turno si alza ancora l'asticella: ci sarà sconfitto la scorsa settimana da Jannik Sinner nella finale di Sofia.

Niente da fare, invece, per. Il 32enne lombardo cade contro(n.61 del ranking), vittorioso perin un match a senso unico. Il primo set scivola via rapidissimo, con lo spagnolo che trova il break in avvio e trema soltanto al momento di chiudere il parziale. Nel secondo non c'è storia, purtroppo. Marcora perde tre volte il servizio in game piuttosto combattuti, mentre Martinez non sbaglia più. Sarà lui ad affrontareal secondo turno. Negli altri match di fine programma, va segnalata la vittoria agevole di. L'ex numero 1 del mondo, dopo la disavventura delle scarpe perdute , batte il francesecon un secco 6-3 6-2. Al prossimo turno il confronto generazionale con lo spagnolo Alcaraz. Avanti anche John Millman dopo una gran battaglia con Jack Sock (7-5 4-6 6-3): sarà l'australiano l'avversario di Sinner.