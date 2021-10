Fabio Fognini più scintillanti della stagione quello visto al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, ma non basta: il ligure si arrende dopo due ore di lotta alla testa di serie numero 2 Stefanos Tsitsipas, che si impone per 2-6 6-3 6-4 e accede agli ottavi di finale al torneo californiano per la prima volta in carriera. Per l'Italia, dunque, È uno deipiù scintillanti della stagione quello visto al terzo turno del, ma non basta: il ligure si arrende dopo due ore di lotta alla testa di serie numero 2, che si impone pere accede agli ottavi di finale al torneo californiano per la prima volta in carriera. Per l'Italia, dunque, dopo l'eliminazione di Matteo Berrettini rimane in corsa soltanto Jannik Sinner: l'altoatesino sfiderà Taylor Fritz per continuare la sua corsa alle ATP Finals di Torino.

Fognini deluxe, si diceva, soprattutto in avvio. L'azzurro domina lo scambio, Tsitsipas in difficoltà. Fabio trova il break già in apertura e si ripete poco più tardi. Il greco prova a scuotersi, ma alla prima occasione per accorciare viene punito da un gran vincente di dritto dell'azzurro, che chiude il parziale senza tremare. Il secondo set continua sullo stesso copione: Tsitsipas in balia dei colpi di Fognini e subito break azzurro. Ma stavolta il greco trova la reazione di cui aveva bisogno. Il suo livello si alza, cala un po' quello di Fabio e con cinque game in fila il parziale è del numero 3 del mondo. Anche il set decisivo inizia con un Fognini aggressivo e sono sue le prime palle break. Ma da lì, Tsitsipas non sbaglia più. Il servizio torna una sicurezza e il break nel quinto game è quello decisivo. Perde con l'onore delle armi l'azzurro, che durante il match si lamenta con l'avversario per coaching e glielo fa notare anche a fine incontro. Il greco ora sfiderà Alex De Minaur, che ha sconfitto Cristian Garin per 6-4 6-2.

Grande battaglia tra Sascha Zverev e un indomito Andy Murray, col tedesco che batte il Fab Four che gli mancava e accede agli ottavi a Indian Wells per la seconda volta in carriera. Il campione olimpico soffre l'aggressività dello scozzese, che in entrambi i set riesce a portarsi avanti di un break nelle prime fasi. Zverev la ribalta nonostante qualche errore di troppo e chiude il match (6-4 7-6) con un punto spettacolare a rete. Sfiderà Gael Monfils, che ha rifilato un 7-5 6-2 al sudafricano Kevin Anderson.

Tutti i risultati del tabellone maschile, Day 7

J. Sinner b. J. Isner per ritiro

T. Fritz b. M. Berrettini 6-4 6-3

K. Khachanov b. P. Carreno Busta 6-0 6-4

N. Basilashvili b. A. Ramos 4-6 7-6 6-2

A. Zverev b. A. Murray 6-4 7-6

G. Monfils b. K. Anderson 7-5 6-2

S. Tsitsipas b. F. Fognini 2-6 6-3 6-4

A. De Minaur b. C.Garin 6-4 6-2



