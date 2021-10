Una giornata no, come nel tennis può capitare; perché a questi livelli basta davvero un attimo, lasciare indietro quel ‘tanto così’, per essere sopraffatti o quasi. Matteo Berrettini si arrende al 3° turno del torneo di Indian Wells 2021. Un match davvero troppo altalenante, contro l’americano Taylor Fritz, per pensare di poterne venire a capo.

Berrettini ha lasciato per strada 4 volte il proprio turno di battuta: una rarità a livello statistico che spiega già, in un certo qual modo, la partita dell’azzurro. Un match che Berrettini per altro sembrava aver iniziato in maniera tonica, con la prima palla break a disposizione; ma che è invece scivolato poi via in un mix tra lo strano e l’assurdo.

Già perché in un amen, dalla chance avuta nel primo set, Berrettini si era trovato 5-1 sotto. E in un altrettanto amen, aveva clamorosamente recuperato entrambi i break di svantaggio. Nel decimo gioco del primo set, però, il completamento nel ‘no-sense’ tennistico odierno di Matteo: due errori col rovescio, un doppio fallo e Fritz a sedersi su un bel cuscino dopo lo spavento passato.

Il set, vinto per 6-4 dall’americano, è servito al padrone di casa, n°31 del seeding, per giocare più rilassato il secondo parziale. Matteo, di contro, ha proseguito la sua mattinata californiana a fasi troppo alterne: spento in battuta, falloso anche col dritto. Senza le sue armi Berrettini si è visto così doversi arrendere, lasciando con un 6-4 6-3 finale piuttosto sbiadito il passaggio del turno a Taylor Fritz.

Un peccato, perché agli ottavi di finale ci sarebbe potuto essere il derby contro Jannik Sinner. A sfidare l’altoatesino, invece, sarà Fritz. Per una partita decisamente più pesante di quella odierna. Se il passaggio a vuoto, Matteo, poteva infatti anche permetterselo, così non potrà fare Sinner a causa dell’obiettivo ATP Finals 2021 a Torino. La chance, sulla carta, è ghiotta. Ma non scontata: Fritz è tennista con ottimo potenziale. Chiedere, per credere, a Matteo Berrettini.

