Nella notte in cui Jannik Sinner cade per mano di Taylor Fritz perde anche il favorito numero 1 del torneo:. Per oltre un'ora sembra un'altra giornata tranquilla in ufficio per l'ultimo campione degli US Open, apparso in grande spolvero fin qui.non gioca male, ma il russo è semplicemente superiore e senza scomporsi troppo si ritrova sulcon due break di vantaggio. Forse con la testa già negli spogliatoi? Non lo sappiamo, ma la luce del numero 2 del mondo si fulmina e con otto game di fila il bulgaro non solo vince il secondo set ma mette un'ipoteca anche sul parziale decisivo. E può esultare dopo due ore e un quarto di gioco. Dimitrov se la vedrà conai quarti, con il polacco che parte favorito e potrà incamerare altri punti d'oro nei confronti di Sinner nella corsa alle ATP Finals.

Fatica e non pocoper strappare il pass per i quarti. Il greco, già giustiziere di Fabio Fognini , suda per superare la resistenza di, che dura per due combattuti set conclusi con un tiebreak per parte. Nel terzo il greco riesce finalmente a prendere il largo e l'australiano non ne ha più per rientrare. Tsitsipas affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ha superato il russo Karen Khachanov per 6-4 7-6. Tutto facile, invece, per, il terzo deidel torneo. Il tedesco, dopo la lotta contro Murray al terzo turno, ha vita facile contro, cui concede una solo palla break in tutto l'incontro. Il campione olimpico chiude la pratica in un'ora di gioco (6-1 6-3) e si prepara alla sfida contro Taylor Fritz.