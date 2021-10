Cameron Norrie prevale su Grigor Dimitrov in due scorrevolissimi set: . La condizione atletica impeccabile del britannico ha sferzato in poco tempo la guardia tecnica del bulgaro, dando vita a una partita a senso unico. Con questa vittoria, Norrie approda alla prima finale in carriera di un Masters 1000 e attende il vincente dell’altra semifinale Basilashvili-Fritz, in programma nella notte italiana. Di certo un esito amaro per Jannik Sinner: in caso di vittoria finale del britannico, l’altoatesino si vedrebbe superare nella corsa alle Atp Finals, con la tappa di Parigi-Bercy ancora da disputare. Nella prima semifinale di un tabellone maschile colonizzato dagli outsiders, 6-2 6-4 il risultato finale . La condizione atletica impeccabile del britannico ha sferzato in poco tempo la guardia tecnica del bulgaro, dando vita a una partita a senso unico. Con questa vittoria, Norrie approda alla prima finale in carriera di un Masters 1000 e attende il vincente dell’altra semifinale Basilashvili-Fritzin programma nella notte italiana.con la tappa di Parigi-Bercy ancora da disputare.

La giornata storta di Dimitrov detona in un batter di ciglia: due doppi falli nei primi due turni a servizio consentono a Norrie di concretizzare sul doppio passivo di 0-30 e strappare due break immediati. Il britannico fa pesare la maggiore freschezza atletica sulle gambe compassate del 30enne bulgaro, che sbaglia a calibrare sistematicamente il suo dritto. Tra il primo e il secondo game Norrie infila 6 punti consecutivi, traendo grande inerzia dal suo formidabile servizio mancino. Norrie trova sin dall’inizio la giusta profondità per mandare a nastro le risposte dell’avversario, e conferma il vantaggio con dei turni a servizio rapidissimi: l’unico neo della sua prima frazione arriva al sesto game, quando regala un break al bulgaro; prontissima la reazione del britannico, che senza dover mai affondare i piedi in campo trova il terzo break e sigilla il primo set sul 6-2.

L’apertura del secondo parziale è la fotocopia di quella precedente: un Dimitrov molle sulle gambe spedisce troppe volte il servizio in corridoio e concede il break al primo turno a servizio. Il primo game del secondo set è di fatto quello decisivo: Norrie sfonda solamente alla quarta palla break, e Dimitrov fatica a trovare la giusta distanza per non far infrangere il suo dritto contro il nastro. Il 26enne nato a Johannesburg suda freddo solo al quarto game (il più combattuto della gara, durato 8 minuti), quando riesce ad annullare la palla del contro-break dopo un'incertezza in top-spin, poi un estenuante braccio di ferro da 33 colpi perso e una risposta troppo lunga.

Alla stretta finale, Norrie gestisce al meglio la tensione, concedendo poco margine di reazione a Dimitrov, che in questo match non mette a segno nemmeno un ace (quattro invece per il pimpante britannico). Da lì in poi è smooth sailing per Norrie, che approda in finale con un secco 6-2 6-4, bissando l'unico precedente contro il bulgaro (una vittoria per 7-5 7-5 al secondo turno di Miami di questo marzo) e scavalcando Felix Auger-Aliassime nella corsa alle Atp Finals di Torino.

