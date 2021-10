Con più fatica del previsto, ma spedito verso l'obiettivo. Casper Ruud apriva il programma di giornata a Indian Wells e sul Campo 3 ha impiegato quasi tre ore per avere la meglio su Lloyd Harris, battuto per 6-7(4) 6-4 6-4. Il sudafricano bombarda al servizio (18 ace) e mette in difficoltà il norvegese, che nel primo set deve capitolare. La partita resta equilibrata ma mentre Harris cala, Ruud si fa più attento e con un break chirurgico nel nono game vince il secondo set. Nel terzo il copione è simile: il numero 10 del mondo non concede nulla in battuta e sfrutta le prime incertezze dell'avversario per allungare nel punteggio e mettere in ghiaccio il match. Per lui si tratta della nona vittoria di fila - considerando anche Davis e Laver Cup - dall'inopinata sconfitta con Van de Zandschulp agli US Open. Le ATP Finals di Torino prendono sempre più forma.

Ruud troverà Diego Schwartzman agli ottavi di finale. L'argentino fatica molto contro Daniel Evans: nel primo set dilapita un vantaggio di 5-2 e cede il parziale, con il britannico che sale 4-2 anche nel secondo. El Peque a quel punto ha un moto d'orgoglio e rimette in piedi l'incontro. Con dieci giochi di fila e un bagel nel terzo spezza la resistenza dell'avversario ed entra tra i migliori sedici. Finisce 5-7 6-4 6-0 per l'argentino.

In aggiornamento...

US Open La Top 5 degli errori in campo 13/09/2021 A 19:13

Murray ritrova le scarpe con l'anello: "Let's go, ma che puzza"

US Open Zverev non sbaglia con Harris: il tedesco vola in semifinale 08/09/2021 A 20:10