Indian Wells conosce un altro semifinalista un po' a sorpresa. Si tratta di Nikoloz Basilashvili, che a 29 anni entra per la prima volta tra i migliori quattro di un Masters 1000 superando contro pronostico Stefano Tsitsipas. Il georgiano si impone per 6-4 2-6 6-4 nel match d'apertura Dopo Grigor Dimitrov e Cameron Norrie,conosce un altro semifinalista un po' a sorpresa. Si tratta di, che a 29 anni entra per la prima volta tra i migliori quattro di un Masters 1000 superando contro pronostico. Il georgiano si impone pernel match d'apertura del Day 10 in California e ora attende uno tra Sascha Zverev e Taylor Fritz. Al greco non riesce al terza rimonta di fila dopo quelle vincenti su Fabio Fognini e Alex De Minaur.

Basilashvili batte Tsitsipas e va in semifinae a Indian Wells Credit Foto Getty Images

Un match strano, non eccelso dal punto di vista qualitativo e che non ha mai avuto un vero padrone. Basilashvili parte forte, mentre Tsitsipas è fin da subito nervoso e non sembra essere al meglio dal punto di vista fisico. Il georgiano si prende due break di vantaggio in un amen ed è un tesoretto più che sufficiente per vincere il primo set. Lento, poco mobile e davvero troppo passivo il greco per avere chance. Eppure nel secondo parziale il match torna in equilibrio. Tsitsipas sale di rendimento, ma è soprattutto Basilashvili a concedere troppo, con ben 14 gratuiti commessi nel set. Che prende la strada del numero 3 del mondo senza che questi debba compiere nulla di speciale. La logica vorrebbe che, passata la paura, l'inerzia del match si incanalasse sui binari voluti dal giocatore di maggior caratura. Ma così non è. Il set decisivo è costellato da errori banali da una parte e dall'altra e nonostante Tsitsipas provi qualche soluzione alternativa come un paio di discese a rete, il greco deve sempre inseguire. Break Basilashvili, controbreak, altro break georgiano nel settimo game. È quello decisivo. Mai aveva battuto un giocatore dal ranking così alto.

