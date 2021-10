20:37 - Doppio break Basilashvili!

Come sta giocando Nikoloz Basilashvili! Sempre aggressivo il georgiano, che è già in doppia cifra di vincenti. Tsitsipas non ci sta capendo molto, ma soprattutto è preoccupante il suo atteggiamento poco propositivo. Il greco cede ancora il servizio, 4-1 Basi con doppio break!

20:25 - Break a 0 Basilashvili

Parte male Tsitsipas, ma soprattutto parte benissimo Basilashvili che strappa la battuta a 0 all'avversario in avvio di match. Troppo nervoso il greco in questi primi scambi. Il georgiano conferma il break tenendo un turno di servizio lungo otto minuti.

20:13 - Si parte!

Comincia Basilashvili-Tsitsipas, il greco al servizio.

20:05 - L'albo d'oro recente di Indian Wells

2019 D. THIEM 2018 J. M. DEL POTRO 2017 R. FEDERER 2016 N. DJOKOVIC 2015 N. DJOKOVIC 2014 N. DJOKOVIC 2013 R. NADAL 2012 R. FEDERER

19:54 - Nella notte le semifinali femminili

Vika Azarenka, vincitrice del torneo nel 2012 e nel 2016, sfida Jelena Ostapenko. Ons Jabeur, Paula Badosa. Siamo più avanti nel torneo femminile, visto che nella notte (dalle 3 italiane) si giocheranno le due semifinali., vincitrice del torneo nel 2012 e nel 2016, sfida prima araba di sempre ad entrare in top 10 , affronta la spagnola

Jabeur: "Top 10? Era il mio grande obiettivo, che felicità"

19:49 - Ci sono già due semifinalisti

Gregor Dimitrov, che ha superato Hubert Hurkacz, e Cameron Norrie, che ha battuto Diego Schwartzman. Nella parte alta del tabellone abbiamo già i nomi dei primi due semifinalisti: si tratta di, che ha superato Hubert Hurkacz, e, che ha battuto Diego Schwartzman. IL REPORT DEI QUARTI DI FINALE

19:47 - Il percorso a Indian Wells

Per arrivare ai quarti, Tsitsipas ha battuto nell'ordine Martinez, Fognini e De Minaur. Basilashvili ha avuto la meglio su Eubanks, Ramos e Khachanov.

19:43 - Si parte con Tsitsipas-Basilashvili

Stefanos Tsitsipas va a caccia della nona semifinale in un Masters 1000, la prima a Indian Wells. Il greco sfida Nikoloz Basilashvili, con cui ha vinto entrambi i precedenti (Pechino e Australian Open 2019).

19:30 - Order of play Day 10

Stefanos Tsitsipas e Nikoloz Basilashvili, e a seguire scenderanno in campo Alexander Zverev e Taylor Fritz, giustiziere Azarenka-Ostapenko e Badosa-Jabeur. Amici di Eurosport un saluto e benvenuti alla decima giornata del torneo di Indian Wells 2021. Ci si avvia alle battute finali, purtroppo senza azzurri. Alle 11 locali (le 20 in Italia), si inizierà sullo Stadium 1 con gli ultimi due quarti di finale maschili: il primo sarà quello tra, e a seguire scenderanno in campo, giustiziere sia di Matteo Berrettini che di Jannik Sinner . Non prima delle 18 locali (le tre in Italia) ci saranno le due semifinali femminili:

