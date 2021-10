01:10 - Stanotte le semi femminili

Norrie-Dimitrov e Basilashvili-Fritz sono le semifinali di Indian Wells 2021, chi l'avrebbe mai detto! Intanto stanotte, dalle 3, sono in programma le semifinali femminili: Azarenka-Ostapenko e Jabeur-Badosa. Il nostro live finisce qui, a domani!

01:08 - Fritz in semifinale!

ATP, Indian Wells Tsitsipas e Zverev eliminati! La semifinale è Basilashvili-Fritz 3 ORE FA

Sarà Taylor Fritz l'avversario di Basilashvili in semifinale a Indian Wells! Lo statunitense risale dal 2-5 del terzo set, annulla due match point a Zverev e vince un match che sembrava chiuso mezzora fa! Applausi a lui, quanti rimpianti per Zverev, annientato nel tiebreak decisivo. Finisce 4-6 6-3 7-6 (3) per Fritz.

00:58 - Si va al tiebreak

Turni di servizio agevoli, si decide tutto al tiebreak.

00:51 - Rimonta completata

Turno a 0, Fritz impatta sul 5-5.

00:48 - Fritz la riapre!

Clamoroso, Taylor Fritz riapre tutto! Zverev fallisce un match point in risposta e uno al momento di servire per il match! Due doppi falli dopo esser stato 30-0, che disastro il tedesco, che ora è avanti 5-4 ma senza break.

00:36 - Zverev vicino al traguardo

Due turni di servizio abbastanza agevoli e Zverev sale 5-2, a un game dalla semifinale.

00:19 - Zverev allunga

Rischia grosso Zverev, con Fritz che sbaglia una comoda volée che l'avrebbe mandato a palla break. Poi il tedesco chiude con un ace e sale 3-0.

00:15 - Break Zverev!

All'improvviso il break di Zverev! Fritz sale 30-0, poi perde la prima e il tedesco ne approfitta, vincendo un paio di scambi durissimi da fondo e allungando nel punteggio: 2-0! Sembrava in grande spolvero lo statunitense, ma ha prso il servizio sul più bello. Vediamo se saprà reagire.

00:04 - Set Fritz!

Parità tra Zverev e Fritz! Super secondo set dello statunitense (6-3), che con grande aggressività e coraggio rimette in piedi la partita a suon di bordate. Zverev un po' sorpreso dopo un primo set in cui sembrava in controllo. Si va al terzo.

Fritz perde con Brooksby e manda in frantumi la sua racchetta

23:42 - Break Fritz

Super game di risposta di Fritz, che trova un paio di righe e delle grandi risposte per breakkare Zverev e portarsi sul 3-1. Troppo lontano da rete il tedesco.

23:24 - A Zverev il primo set

Con un game di servizio a zero Zverev vince il primo set per 6-4 in 38 minuti. In controllo il tedesco, più solido nei colpi e meno falloso di Fritz. Lo statunitense perde il primo set del suo torneo.

23:12 - Zverev ci riprova

Altro break di Zverev che sale 4-3 e servizio. Già nel turno precedente il tedesco avva avuto due palle break, senza concretizzarle. Vediamo se sarà l'allungo decisivo. Sembra in palla il campione olimpico, fin qui più solido di Fritz.

22:53 - ...e controbreak Fritz

Come non detto, match di nuovo in parità con il controbreak di Fritz.

22:50 - Zverev parte forte

È iniziata l'ultimo quarto di finale del torneo maschile, quello tra Sascha Zverev e Taylor Fritz. E il tedesco è partito alla grandissima, strappando subito il servizio all'avversario.

Zverev e il siparietto con Federer: "Roger mi diceva il contrario di Borg"

22:24 - Vince Basilashvili!

6-4 2-6 6-4, Nikoloz Basilashvili è in semifinale a Indian Wells, la sua prima in un Masters 1000! Tsitsipas si arrende in un match condito da una marea di errori da entrambe le parti. Il georgiano sfiderà uno tra Zverev e Fritz. IL REPORT DEL MATCH

22:16 - Basilashvili allunga

Basilashvili deve salvare altre palle break, ma alla fine si salva e sale 5-3. Tsitsipas sul baratro.

22:07 - Ancora break Basilashvili!

Il primo doppio fallo del match condanna ancora Tsitsipas, che perde di nuovo la battuta! Incredibile. Basilashvili 4-3 e servizio nel terzo set, altra frittata del greco...

21:56 - Tsitsipas impatta

Da 0-2 a 2-2, Tsitsipas recupera il break! Basilashvili trema e non riesce ad allungare, il greco è ancora vivo.

21:47 - Basilashvili sempre avanti

Tsitsipas si procura subito su due palle dell'immediato controbreak, ma Basilashvili le annulla e allunga. Poi il greco rimane in scia con un turno di servizio agevole, tenuto a zero. Si gioca sul servizio del georgiano ora.

21:38 - Subito break Basilashvili!

Tornano i fantasmi per Tsitsipas, che gioca un primo game sciagurato al servizio! Il greco va sotto 0-40, annulla la prima palla break ma non la seconda: break Basilashvili, ma che errori di Tsitsipas.

21:36 - Siamo al dunque

Inizia il terzo e decisivo set con Tsitsipas al servizio. Ricordiamo che il vincente sfiderà il vincente di Zverev-Fritz, in programma subito dopo questo match.

21:33 - Set Tsitsipas

Altro break e Stefano Tsitsipas vince il secondo set per 6-2, portando il match in parità. È salito di livello il greco, anche se rimane molto lontano dal suo meglio. Troppe pause per Basilashvili, che in questo set ha commesso 14 gratuiti che hanno decisamente facilitato la vita al greco.

Tsitsipas: "Toilet break? Non ho infranto nessuna regola"

21:16 - Break Tsitsipas

Due brutti errori di Basilashvili, che è calato molto di rendimento, consentono a Tsitsipas di mettere la testa avanti per la prima volta nel match. 3-1 per il greco, che pur senza incantare sta ritrovando un po' di ritmo.

20:59 - Set Basilashvili!

Nikoloz Basilashvili vince il primo set per 6-4 in 44 minuti. Ottimo avvio del georgiano, che nonostante un calo nella seconda parte di set riesce comunque ad avere la meglio su un Tsitsipas spento, passivo e poco mobile. Il greco non sembra al meglio dal punto di vista fisico e per la terza partita di fila dovrò rincorrere.

Murray ritrova le scarpe con l'anello: "Let's go, ma che puzza"

20:43 - Tsitsipas recupera

Tsitsipas si riprende un break, in realtà più per omaggio di Basilashvili che per reali meriti. Sembra sofferente il greco, vediamo se saprà reagire.

20:37 - Doppio break Basilashvili!

Come sta giocando Nikoloz Basilashvili! Sempre aggressivo il georgiano, che è già in doppia cifra di vincenti. Tsitsipas non ci sta capendo molto, ma soprattutto è preoccupante il suo atteggiamento poco propositivo. Il greco cede ancora il servizio, 4-1 Basi con doppio break!

20:25 - Break a 0 Basilashvili

Parte male Tsitsipas, ma soprattutto parte benissimo Basilashvili che strappa la battuta a 0 all'avversario in avvio di match. Troppo nervoso il greco in questi primi scambi. Il georgiano conferma il break tenendo un turno di servizio lungo otto minuti.

20:13 - Si parte!

Comincia Basilashvili-Tsitsipas, il greco al servizio.

20:05 - L'albo d'oro recente di Indian Wells

2019 D. THIEM 2018 J. M. DEL POTRO 2017 R. FEDERER 2016 N. DJOKOVIC 2015 N. DJOKOVIC 2014 N. DJOKOVIC 2013 R. NADAL 2012 R. FEDERER

19:54 - Nella notte le semifinali femminili

Vika Azarenka, vincitrice del torneo nel 2012 e nel 2016, sfida Jelena Ostapenko. Ons Jabeur, Paula Badosa. Siamo più avanti nel torneo femminile, visto che nella notte (dalle 3 italiane) si giocheranno le due semifinali., vincitrice del torneo nel 2012 e nel 2016, sfida prima araba di sempre ad entrare in top 10 , affronta la spagnola

Jabeur: "Top 10? Era il mio grande obiettivo, che felicità"

19:49 - Ci sono già due semifinalisti

Gregor Dimitrov, che ha superato Hubert Hurkacz, e Cameron Norrie, che ha battuto Diego Schwartzman. Nella parte alta del tabellone abbiamo già i nomi dei primi due semifinalisti: si tratta di, che ha superato Hubert Hurkacz, e, che ha battuto Diego Schwartzman. IL REPORT DEI QUARTI DI FINALE

19:47 - Il percorso a Indian Wells

Per arrivare ai quarti, Tsitsipas ha battuto nell'ordine Martinez, Fognini e De Minaur. Basilashvili ha avuto la meglio su Eubanks, Ramos e Khachanov.

19:43 - Si parte con Tsitsipas-Basilashvili

Stefanos Tsitsipas va a caccia della nona semifinale in un Masters 1000, la prima a Indian Wells. Il greco sfida Nikoloz Basilashvili, con cui ha vinto entrambi i precedenti (Pechino e Australian Open 2019).

19:30 - Order of play Day 10

Stefanos Tsitsipas e Nikoloz Basilashvili, e a seguire scenderanno in campo Alexander Zverev e Taylor Fritz, giustiziere Azarenka-Ostapenko e Badosa-Jabeur. Amici di Eurosport un saluto e benvenuti alla decima giornata del torneo di Indian Wells 2021. Ci si avvia alle battute finali, purtroppo senza azzurri. Alle 11 locali (le 20 in Italia), si inizierà sullo Stadium 1 con gli ultimi due quarti di finale maschili: il primo sarà quello tra, e a seguire scenderanno in campo, giustiziere sia di Matteo Berrettini che di Jannik Sinner . Non prima delle 18 locali (le tre in Italia) ci saranno le due semifinali femminili:

