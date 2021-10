17:30 - Order of play Day 5

Amici di Eurosport un saluto da Simone Eterno e benvenuti alla settima giornata del torneo di Indian Wells 2021. Oggi si conclude il terzo turno del tabellone maschile e si aprono gli ottavi del femminile. Dalle 20:00 il programma sarà subito ricco per l'Italia perché scende in campo Matteo Berrettini: l'azzurro sfida Taylor Fritz. Nella notte invece a chiudere il programma del centrale gran match: Fabio Fognini contro Stefanos Tsitsipas. Ricordiamo ancora una volta la notizia di ieri: Sinner è già agli ottavi di finale grazie al ritiro di John Isner, volato a casa per stare vicino alla moglie pronta a regalargli il terzo figlio.

Sarà un giornata di tennis ricchissima anche oggi al di là degli italiani. Nel femminile subito una succulenta Swiatek-Ostapenko, ma anche un super, super incrocio tra Murray e Zverev. Noi come di consueto vi terremo compagnia fino all'1:00, quindi riusciremo a coprire il match di Berrettini e teoricamente anche Murray-Zverev se non andranno lunghissimi i due match del femminile. A più tardi, qui sotto tutto l'order of play.

ATP, Indian Wells Sinner accede agli ottavi di finale! Isner si ritira 18 ORE FA

ATP, Indian Wells Hurkacz vince, Federer esce dalla top10. Rublev eliminato 18 ORE FA