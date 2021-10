17:30 - Order of play Day 8

Amici di Eurosport un saluto da Simone Eterno e benvenuti all'ottava giornata del torneo di Indian Wells 2021. Le cose iniziano a farsi serissime con gli ottavi di finale maschili e i quarti di finale femminili che prendono il via. In particolare la giornata è cruciale per Sinner, che sfiderà Taylor Fritz come terzo match di giornata sul Campo 2, quindi in tardissima serata/notte italiana. Ad aprire il programma però i due diretti concorrenti dell'azzurro alle ATP Finals di Torino: Hurbert Hurkacz e Casper Ruud. Il polacco sfida Karatsev, il norvegese sfida Schwartzman. Due partite che seguiremo con grande attenzione.

Nel femminile si giocheranno i primi due quarti di finale: Azarenka-Pegula e Rogers-Ostapenko. Qui sotto l'order of play completo.

