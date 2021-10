Amici di Eurosport un saluto da Matteo Zorzoli e benvenuti alla nona giornata del torneo di Indian Wells 2021. Ci si avvia alle battute finali, purtroppo senza azzurri dopo l'eliminazione di Jannik Sinner per mano del padrone di casa Fritz . Alle 11 locali (le 20 in Italia), si inizierà sullo Stadium 1 con due quarti di finale maschili: il primo sarà quello tra Diego Schwartzman e Cameron Norrie, e a seguire scenderanno in campo Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz, quest'ultima partita molto importante in chiave Race to Torino. Non prima delle 15 locali (mezzanotte in Italia) ci sarà il quarto femminile tra Anett Kontaveit e Ons Jabeur, mentre nella sessione serale (ore 18, le 3 del mattino in Italia) ci sarà l’ultimo quarto di finale femminile tra Paula Badosa e Angelique Kerber e a chiudere il doppio tra la coppia italiana Fognini/Sonego e la testa di serie n. 8 Dodig/Melo. Qui sotto l'order of play completo.