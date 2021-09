Un antipasto di Coppa Davis? Può darsi. In vista degli appuntamenti di fine anno, Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio e per “fare pratica e costruire l’intesa” inizieranno dal Master 1000 di Indian Wells, che quest’anno si disputerà nell’inconsueto periodo che va dal 4 al 17 ottobre.

Il romano e l’altoatesino uniranno quindi le forze in un torneo di altissimi livello dove, però, per quanto riguarda il doppio, non saranno gli unici azzurri in gara: oltre a loro vi saranno anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini e anche Simone Bolelli, che però farà squadra con l’argentino Maximo Gonzalez. La mossa – come riporta Supertennis – certamente avallata dal capitano azzurro di Davis Filippo Volandri, pagherà dividendi anche in vista di fine anno? Al campo la risposta.

Alla fine del mese di novembre, momento in cui gli azzurri scenderanno in campo tutti insieme sotto la bandiera tricolore, non manca molto. A Torino, nel Gruppo E con USA (26 novembre) e Colombia (27 novembre), ci sarà da divertirsi ma anche da sudare per cercare di passare il turno e approdare poi ai quarti contro una fra Australia, Croazia e Ungheria.

Se tutto dovesse andare bene, ci sarebbero successivamente le tanto ambite Final Four di Madrid, nel weekend fra il 3 e il 5 dicembre 2021.

