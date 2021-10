Jannik Sinner è l'ultimo italiano rimasto in corsa al Masters 1000 di Indian Wells dopo le eliminazioni di è l'ultimo italiano rimasto in corsa al Masters 1000 didopo le eliminazioni di Matteo Berrettini Fabio Fognini . L'azzurro è arrivato per la prima volta agli ottavi del torneo californiano e punta dritto ai quarti di finale, per tenere vivo il sogno ATP Finals che si gioca con Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Per continuare a sperare, l'altoatesino deve superare l'ostacolo Taylor Fritz, statunitense numero 39 del mondo che ha battuto proprio Berrettini al turno precedente. Il vincente di Sinner-Fritz affronterà il vincente di Zverev-Monfils.

Sinner-Fritz, a che ora in campo e dove vederla

Sinner-Fritz avrà inizio non prima delle 23:00 italiane, essendo il terzo match in programma sul campo numero 2. La sfida sarà trasmessa in differita tv in chiaro su SuperTennis (numero 212 su Sky, 64 sul digitale terrestre), mentre la diretta sarà in esclusiva su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now. Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Sinner-Fritz, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz.

Il cammino di Sinner a Indian Wells

Primo turno: bye

Secondo turno: Jannik Sinner b. John Millman 6-2 6-2 REPORT

Terzo turno: Jannik Sinner b. John Isner per ritiro REPORT

Il cammino di Fritz a Indian Wells

Primo turno: bye

Secondo turno: Taylor Fritz b. Brandon Nakashima 6-3 6-4

Terzo turno: Taylor Fritz b. M. Berrettini 6-4 6-3

