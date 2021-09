Indian Wells per Nole. Ad ufficializzare la mancata partecipazione del Masters 1000 nel deserto (Djokovic che non gioca dal 12 settembre scorso, dalla finale dal 1969. La motivazione? La necessità di riposo per il serbo che in questo 2021 è andato a tutta proprio alla ricerca del bersaglio grosso, lui che cercava anche il Golden Slam, se fosse riuscito a conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi: Nienteper Nole. Ad ufficializzare la mancata partecipazione del Masters 1000 nel deserto ( 4-17 ottobre ), è stato lo stesso tennista serbo attraverso un comunicato sui suoi profili social.che non gioca dal 12 settembre scorso, dalla finale degli US Open persa contro Medvedev , che gli è costata così la possibilità di cogliere il “Grande Slam” che nessun tennis riesce a conquistare. La motivazione? La necessità di riposo per il serbo che in questo 2021 è andato a tutta proprio alla ricerca del bersaglio grosso, lui che cercava anche il, se fosse riuscito a conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi: mission anche in quel caso fallita

Secondo gli addetti ai lavori, lo stesso Djokovic - anche scosso dagli ultimi risultati - potrebbe porre fine alla sua stagione, ricaricando così le batterie in vista degli Australian Open 2022. Slam ancora in alto mare a livello organizzativo a causa delle restrizioni covid. Da qui al termine della stagione, parlando di grandi appuntamenti, mancano all'appello il Masters 1000 di Parigi (1-7 novembre) e le Nitto ATP Finals (14-21 novembre) che vedrà sfidarsi gli 8 migliori giocatori dell'anno.

Indian Wells senza i grandi nomi, dunque. Federer e Nadal, anche loro, sono fuori uso, ma per tutta la stagione, così come Thiem alle prese con dei problemi al polso. Non felicissimo il direttore tecnico Tommy Haas: "Siamo molto dispiaciuti che Novak non sia con noi questo autunno. Speriamo di rivederlo a marzo, per la rincorsa al record del sesto titolo nel deserto".

