Gael Monfils è stato l'assoluto protagonista lunedì ad Indian Wells. Il veterano francese ha eliminato al terzo turno il n° 1 del mondo Daniil Medvedev. Nella conferenza stampa post-partita il 35enne parigino ha parlato anche del momento che sta vivendo la moglie Elina Svitolina alla luce della guerra in Ucraina. La tennista, attuale n° 18 del mondo, è originaria di Odessa, una delle città più devastate dall'invasione russa:

“Non è facile vedere i miei suoceri soffrire e mia moglie piangere ogni notte. Sono qui per lei, per la sua famiglia. Buona parte della sua famiglia è ancora in Ucraina. È incredibile, se ci pensate. Stiamo cercando di affrontare la cosa nel miglior modo possibile. Cerco di sostenerla. Farei qualsiasi cosa per loro. Non mi piace molto la politica. Sono un sostegno per mia moglie, una spalla su cui può appoggiarsi".

Sull'evento benefico "Tennis with the Stars", il cui ricavato è stato devoluto a sostegno del'Ucraina:

“Sono davvero felice che siamo stati in grado di organizzare questo evento per raccogliere fondi e aiutare le persone che hanno bisogno. Sono davvero grato a tutte le persone che difendono l'Ucraina e alle persone che vivono in Ucraina che stanno attraversando momenti difficili in questo momento".

Svitolina: "Ero in missione per l'Ucraina, il prize money all'esercito"

Sui fischi subiti dalla Osaka:

"Non è mai facile. Ognuno reagisce in modo diverso. Ho l'impressione che per lei a volte sia difficile da gestire mentre altre volte va bene. Mostra solo che è umana. La gente vede una superstar, ma quanti anni ha, 23? 24? È una giovane donna di 24 anni. Superstar o no, sei una giovane donna di 24 anni, non è facile, anche se lo fai da anni. Spero che trovi un po' di pace interiore e non lasci che le cose vadano troppo lontano perché è una vera campionessa".

