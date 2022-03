Una giornata dolce per Fabio Fognini, quella del 10 marzo 2022. Grazie al successo sullo spagnolo Andujar al primo turno di Indian Wells, l'azzurro ha raggiunto quota 392 vittorie in carriera. Un numero che gli permette di superare Adriano Panatta diventando così il tennista italiano più vincente di sempre. Certo, confrontando le carriere di Panatta e Fognini, il paragone tra i due si ferma solo a questo conteggio. E la leggendaria racchetta romana lo ha ribadito in un'intervista telefonica per La Gazzetta dello Sport: "Lui si è fatto una bella carriera, quanti anni ha? 33? Io avevo smesso a 33", ha precisato Panatta.

Panatta: "Fognini? Niente paragoni..."

Decisamente più longevo il tennista ligure, che ha avuto il merito di tenersi su livelli competitivi del circuito ATP, ereditando il mantello del veterano. "Anche i premi lo hanno aiutato. Una volta se non giocavi per la classifica non guadagnavi tanto. Oggi perdere nel primo turno di un Grande Slam equivale ad arrivare (quasi) alle finali di quando giocavo io. Per cui, uno resiste anche di più…", continua Panatta, che poi sminuisce il confronto con Fabio: "Io gli faccio anche i complimenti perché Fabio è un giocatore che mi piace moltissimo, però non credo si possa fare un paragone".

Di certo Fognini qualche soddisfazione in carriera se l'è tolta, ma il pedigree di Panatta rimarrà per sempre impresso nella storia del tennis italiano. "Cosa gli manca rispetto a me? Un torneo del Grande Slam, quello sì. Io ho vinto a Roma, lui a Monte Carlo, poi però ho vinto il Roland Garros, lui no. La Coppa Davis non conta, perché quella di oggi è diventata la coppa del nonno, piuttosto”.

Berrettini e Sinner arriveranno a 392 vittorie?

E per quanto riguarda Berrettini e Sinner? Riusciranno a superare il muro delle 392 vittorie? "Dipende da che carriera faranno. E’ abbastanza presto per dirlo. Probabilmente sì, ma dipende se giocheranno tanti anni come Fognini, se non si faranno male…”, ha concluso Panatta.

