Mercoledì 16 marzo, alle 19.00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Tennis (205) o su Sky Sport Action (206), in diretta streaming su Sky Go e NOW

BERRETTINI-KECMANOVIC: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Mercoledì 16 marzo 2022, primo match dalle 19.00 sul campo 2 di Indian Wells.

Ghiotta occasione per Matteo Berrettini, che punta a dei quarti di finale da protagonista grazie alle eliminazioni di Daniil Medvedev e Sascha Zverev. Contro Kecmanovic non sarà facile però: il serbo sta attraversando un periodo di grazia, in più Matteo dovrà gestire bene la sua condizione atletica. L'infortunio agli addominali patito ad Acapulco è un ulteriore handicap. Non ci sono precedenti tra i due tennisti.

IL PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI A INDIAN WELLS

Secondo turno, Matteo Berrettini-Holger Rune 6-3 4-6 6-4 REPORT

Sediscesimi di finale, Matteo Berrettini-Lloyd Harris 6-4 7-5 REPORT

