Incredibile a Indian Wells! E' durata tre settimane la permanenza di Daniil Medvedev sul gradino più alto del mondo. Al terzo turno del Masters 1000 californiano il russo abdica davanti a uno spettacolare Gael Monfils (4-6 6-3 6-1 in poco più di due ore di gioco) e cede di nuovo lo scettro a Novak Djokovic, respinto dagli Stati Uniti in quanto non vaccinato. Da lunedì 21 marzo il serbo sarà di nuovo n° 1 e il russo alle sue spalle. A pesare sul cambio della classifica l'assenza di Medvedev dall'Atp 250 di Marsiglia (vinto nel 2021): il moscovita per confermarsi in vetta avrebbe dovuto raggiungere almeno i quarti di finale ad Indian Wells.

La cronaca del match

Dopo due cocenti sconfitte contro Nadal, in finale agli Australian Open e in semifinale ad Acapulco, Medvedev si fa rimontare ed eliminare da Gael Monfils (attuale n° 28 del mondo) partendo da un set di vantaggio. Il russo, infatti, piazza un break chirurgico nel nono game del primo parziale e si apparecchia una facile vittoria. Il francese ha, però, ancora tantissima energia e il n° 1, molto nervoso e non al 100% della forma fisica, si spegne all’inizio del secondo set, perdendo cinque volte il servizio, mettendo in campo solo il 50% di prime e sporcando le sue percentuali con addirittura 28 errori gratuiti. Per Monfils è la seconda vittoria contro il numero 1 del mondo in carica: la prima l’aveva ottenuta a Doha nel 2009 quando aveva battuto con un doppio 6-4 Nadal. Giovedì agli ottavi se la vedrà contro Carlos Alcaraz che ha liquidato il connazionale Roberto Bautista Agut in appena un'ora 6-2 6-0. Sarà una sfida generazionale: Monfils ha il doppio degli anni dello spagnolo (35 vs 18).

