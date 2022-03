Questa cancellazione cambia radicalmente il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells. Il suo posto viene infatti preso dal bulgaro Grigor Dimitrov, che esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente del confronto tra Thompson e Goffin, poi un possibile terzo turno contro Bublik o Murray. L‘esclusione di Djokovic fa gioire chi si trovava in quello spicchio di tabellone, leggasi teoricamente Schwartzman o Isner in un ipotetico ottavo di finale, ma anche Matteo Berrettini che non dovrà incrociarlo in un’eventuale semifinale.

Il romano esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert e un qualificato. Nel terzo turno il nome del possibile rivale potrebbe essere il sudafricano Lloyd Harris , poi la possibile sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il posto di Dimitrov in tabellone verrà preso da un lucky loser, la cui identità verrà svelata al termine delle qualificazioni. Esordio al primo turno contro Paul, poi eventuale secondo turno contro Alexander Zverev, il tedesco che potrebbe essere avversario di Berrettini nei quarti di finale.

