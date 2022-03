Nella notte italiana a cavallo di lunedì 14 e martedì 15 marzo, il cemento californiano di Indian Wells, di categoria ATP 1000, vedrà disputarsi i sedicesimi di finale del tabellone principale del singolare maschile. A dominare la scena ci sarà il nostro Jannik Sinner. L'altoatesino è atteso al test Benjamin Bonzi: il francese ha già preso lo scalpo del connazionale Lorenzo Sonego nel secondo turno ad Indian Wells, e Sinner dovrà mostrare una migliore versione del suo tennis rispetto a quella mostrata all'esordio contro Djere. La fase di rodaggio sotto la guida del nuovo coach Simone Vagnozzi è ancora in corso. Il vincitore affronterà uno tra Nick Kyrgios e Casper Ruud agli ottavi.

SINNER-BONZI IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING: QUANDO E DOVE VEDERLA

Martedì 15 marzo, nel quarto match sul campo 3 non prima dell'1.00 italiana. Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Action (canale 206). Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now TV.

SINNER-BONZI: INFORMAZIONI

Data, orario e luogo: Martedì 15 marzo 2022, nel quarto match dalle ore 1.00 italiane, court 3 Indian Wells.

Match da vivere nella notte italiana. Sinner entrerà sul campo 3 dopo la chiusura del match tra la connazionale Jasmine Paolini e Viktoria Golubic. Probabilmente servirà puntare la sveglia.

Solo un precedente tra Sinner e Bonzi: al secondo turno del Roland Garros 2020 l'altoatesino superò il transalpino senza problemi, 6-2 6-4 6-4. Ma sul cemento di Indian Wells i rapporti di forza potrebbero cambiare.

IL PERCORSO DI JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

Secondo turno, Jannik Sinner-Laslo Djere 6-3 6-3 REPORT

