Sarebbe stato il piatto forte del mercoledì di tennis di Indian Wells ma, purtroppo, l’atteso primo incrocio fra Jannik Sinner e Nick Kyrgios è saltato. L’altoatesino, dopo la sofferta vittoria contro Bonzi conseguita lunedì, si è dovuto arrendere a un malanno (‘illness’ ossia generica malattia, la motivazione fornita al momento) che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo e a rinunciare alla partita contro l’australiano che così avanza ai quarti di finale senza giocare.

Pochi giorni dopo il forfait di Fognini causa febbre, di qualche giorno fa, anche Sinner, che va ricordato nel match precedente contro Bonzi aveva accusato un leggero problema fisico in campo, si vede costretto ad alzare bandiera bianca e a rinunciare all’occasione di fare strada nel primo Masters 1000 della stagione. In attesa di capire meglio cosa è successo all’azzurro, la speranza è quella di ritrovarlo in campo al più presto magari già prossima settimana quando prenderà il via il Masters 1000 di Miami.

