Vincere senza giocare al meglio ed evitando lo sforzo fisico di un’eventuale terzo set. Caratteristica per pochi, quella di riuscire a portare a casa le partite pur non esprimendo il proprio migliore tennis. La status di ‘big’ della racchetta raggiunto ormai da Matteo Berrettini è testimoniato anche da questo tipo di prestazioni. Nel terzo turno di Indian Wells contro il sudafricano Lloyd Harris infatti Matteo riesce a venire a capo della partita, pur senza offrire la sua migliore prestazione tennistica. Anzi. Eppure... eppure vince in 2 set, contro un signor giocatore, il n°32 del mondo, particolarmente insidioso su questa superficie grazie al proprio servizio.

Non cosa da tutti, quella di Berrettini, bravo a brekkare alla prima ed unica chance nel primo set – un chirurgico nono game – ma soprattutto a risalire da una situazione scomodissima nel secondo set, quando il body language di Matteo non lasciava presagire nulla di buono; e il suo atteggiamento molto passivo confermava le sensazione. Berrettini però ha trovato una scossa quando si è visto spalle al muro, ovvero 2-5 sotto e 2 set point – non consecutivi – per il proprio avversario. Il romano ha rifiutato la sconfitta, ha risalito la china, annullando nel game successivo – sul servizio del sudafricano – la terza chance di Harris di chiudere il set. E iniziando da lì la sua rimonta.

Un parziale di 5 game consecutivi in cui Berrettini ha ritrovato aggressività e fiducia, punendo Harris e le sue sbavature. Una reazione che ha permesso a Berrettini di chiudere sotto le due ore e con il punteggio di 6-4 7-5, ottenendo così per la prima volta in carriera gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells.

Un Berrettini che al termine della partita si è così espresso: "Vuol dire tanto essere per la prima volta negli ottavi qui. Non ero mai riuscito a giocare il mio miglior tennis, malgrado mi piacciano le condizioni. Sono soddisfatto. Dopo aver sfogato la frustrazione per i primi game del 2° set, ho trovato il giusto equilibrio".

Agli ottavi per il romano ci sarà Miomir Kecmanovic. Il serbo ha battuto l’olandese van de Zandschulp col punteggio di 7-6(3) 7-5. Sarà dunque Kecmanovic (già nei quarti a Indian Wells nel 2019) l'avversario di Berrettini agli ottavi: tra i due non ci sono precedenti in carriera.

