6-3 4-6 6-4 sul danese Holger Rune dopo ben due ore e quattro minuti di lotta serrata. Di certo, in un secondo turno di un Masters 1000, non poteva capitare avversario più fastidioso per Matteo: il 18enne danese si conferma pura dinamite tennistica, testando il fitness di Berrettini da inizio a fine match. Matteo Berrettini suda freddo, ma riesce comunque a staccare il pass per il terzo turno sul cemento californiano di Indian Wells. Dopo aver sfruttato un turno di bye , l'azzurro è tornato in campo imponendosidopo ben due ore e quattro minuti di lotta serrata. Di certo, in un secondo turno di un Masters 1000, non poteva capitare avversario più fastidioso per Matteo: il 18enne danese si conferma pura dinamite tennistica, testando il fitness di Berrettini da inizio a fine match.

Un test, quello fisico, superato a pieni voti da Matteo, che tornava in campo dopo tre settimane , che tornava in campo dopo tre settimane dallo stop ad Acapulco per problemi agli addominali . Berrettini ha capitalizzato sulle intermittenze del tennis - esplosivo ma ancora acerbo - sfoderato dal danese, che comunque si è dimostrato degno dell'86a piazza del ranking e della fugace apparizione alle Next Gen Finals milanesi.

Rune dopotutto, arrivava al confronto con Berrettini vantando dei muscoli ben oliati, avendo sconfitto già tre avversari tra qualificazioni e primo turno (Krueger, Kozlov e Humbert). Berrettini prenota dunque la sfida non banale con Lloyd Harris ai sedicesimi di finale. Il sudafricano ha avuto la meglio sull'argentino Facundo Bagnis (6-3 4-6 6-3).

La cronaca del match

Una partita da montagne russe, che sicuramente ha fatto spendere a Berrettini un ammontare inaspettato di energie: nel primo set l'andamento del confronto è a dir poco schizofrenico, con l'italiano che assume il controllo sul 4-1 ma si fa sorprendere dal danese che trova il controbreak al settimo game. Berrettini dunque è costretto a una nuova e decisiva accelerazione: servizio strappato al danese e buona difesa su due palle break per chiudere il primo parziale sul 6-3.

Il livello del match cresce vertiginosamente nel secondo atto, con Rune più ferrato alla risposta: l'enfant prodige trova il break al decimo game e pareggia il conteggio dei set sul 6-4.

Trascinato ad uno spinoso terzo set, Berrettini lancia un segnale di carattere e sicurezza: 6 ace nell'ultimo parziale bastano a evanzano per tenere a distanza di sicurezza l'avversario, che cede il servizio al terzo game.

Berrettini la spunta 6-3 4-6 6-4 dopo due ore di braccio di ferro, mettendo a registro 27 vincenti e 21 errori non forzati, rispetto ai 23 vincenti e 17 gratuiti di Rune. In risposta, Matteo dovrà crescere di rendimento considerato il 28% di efficienza rispetto alla seconda in battuta di Rune.

