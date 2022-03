Zverev e Rafa Nadal approda in semifinale del tabellone californiano di Indian Wells dopo una gara a dir poco folle contro Nick Kyrgios. Un testa a testa fragoroso sotto il sole battente si è chiuso in tre sudati set, 7-6 5-7 6-4 in favore del maiorchino. In un tabellone del tutto scarno di big ( Medvedev Berrettini eliminati, Djokovic ha dato forfait ai blocchi di partenza), Rafa fiuta il colpaccio. Arrivasse in finale, si assicurerebbe la piazza numero 3 del ranking.

Ma per blindare il successo da 1000 punti dovrà contrastare in semifinale l'esplosività di Carlos Alcaraz, tornato a martellare dopo un avvio di stagione in sordina.Sarà un derby generazionale, con il maiorchino che farà di tutto per non concedere il testimone simbolico all'erede murciano.

E ciò non sarà affatto scontato, dato che qualche inflessione fisica Rafa non è riuscito a nasconderla nel corso delle 2 ore e 48 minuti di match contro la racchetta aussie. Kyrgios azzanna subito Nadal al terzo gioco, rubando il servizio al campionissimo sfruttando il primo di tanti (7) doppi falli del suo match. Nel primo parziale Kyrgios fa di tutto per gestire il vantaggio, con un'insolita compostezza. Ma quando il polso comincia a tremare, Nadal si infila: il controbreak arriva alla stretta finale, sul 5-4. Al tiebreak Kyrgios si scompone per la prima volta, raccogliendo il secondo warning per proteste e rimanendo a secco di punti.

Anche il secondo atto si decide sul finale, con Kyrgios che torna a sorridere: un Nadal alquanto impreciso si divora il dodicesimo game con un ennesimo doppio fallo e qualche leggerezza a rete, concedendo il 7-5 finale. Ma la partita, nonostante la parità, rimane sempre salda nelle mani del campione. Rafa trova la lucidità per regolare il ritmo di Kyrgios nel terzo set, e archivia la pratica sfiorando le tre ore di contesa. Decisivo il break dell'ottavo game, che sigilla la partita sul 7-6 5-7 6-4 in favore del mancino di Manacor.

Tutto sommato non un cattivo Kyrgios, che ha approcciato il big match con un servizio e un animo bollenti: per lui 12 ace e 76% di punti vinti con la prima, ma la mancanza di lucidità al culmine del primo set ha fatto la differenza. Ora, per un Rafa spossato dal caldo californiano, lo scoglio Alcaraz: quello in programma sabato notte sarà il secondo incontro assoluto tra i due a livello di circuito maggiore: si sono affrontati nel 2021, al Masters 1000 di Madrid, quando vinse nettamente Rafael Nadal col punteggio di 6-1 6-2.

Alcaraz condanna Norrie 6-4 6-3

Nella notte italiana, Carlitos si è preso cura della pratica Norrie con scioltezza: il 6-4 6-3 sul campione uscente britannico lo rinsalda alla 15a posizione del ranking ATP. Lo spagnolo reagisce repentinamente al passivo di 0-2 in avvio di primo set, fino a trovare il break decisivo al decimo game.

Norrie replica la partenza lanciata anche nel scondo set, ma non ha i polmoni per conservare il vantaggio: Alcaraz lo intuisce conquistando tre game consecuivi e chiudendo di fatto il match. La sfida di lusso col maestro Rafa Nadal promette scintille.

