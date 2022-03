Non si ferma la corsa dell’eterno Rafael Nadal. Il campione in carica degli Australian Open prosegue il suo inizio di stagione da favola e infila la 18esima vittoria consecutiva sulle 18 partite disputate fin qui quest’anno. Vittima di Nadal è il bombardiere americano Reilly Opelka, bravo a giocare un’eccellente partita, ma costretto ad arrendersi in due set – curiosamente, per lui big-server, due tie-break.

Già perché Nadal è stato chirurgico ancora una volta nella gestione dei momenti chiave; ed è riuscito a disinnescare un Opelka che da qualche tempo a questa parte ormai è tutt’altro che un giocatore ‘solo servizio’. Ovviamente quella rimane l’arma principale dell’americano, che al suo tennis però ha aggiunto tanta solidità dal lato del dritto e se possibile un’ancor superiore mobilità.

Ha venduto cara la pelle Opelka, che nonostante il primo set visto sfuggire via per 7 punti a 3 al tie-break, era riuscito a scappare sopra di un break, in maniera quasi un po’ inaspettata, a metà secondo set. Nadal però ha rintuzzato lo svantaggio, evitando lo spauracchio di una battaglia al terzo e rientrando sul 4-4. Il match si è poi concluso nuovamente al tie-break, dove Nadal è stato eccellente nella gestione dei soliti punti chiave, imponendosi per 7 punti a 5 e chiudendo così la pratica poco sopra le due ore.

Rafael Nadal a Indian Wells 2022 Credit Foto Getty Images

maiorchino accede così ai quarti di finale, dove troverà un fresco e riposato Nick Kyrgios. L’australiano infatti ha approfittato del Nadal conduce 5-3 e ha vinto le ultime due partite, all’Australian Open 2020 e a Wimbledon 2019. L’ultimo successo di Kyrgios risale agli ottavi di finale del torneo di Acapulco 2019. In questi ultimi 3 match appena citati, però, 6 degli 11 set complessivi giocati sono finiti al tie-break. Insomma, tra i due c’è sempre stato equilibrio e il ritrovato Kyrgios di questi giorni potrebbe essere una seria minaccia alla striscia aperta di Nadal. Insomma: siete avvisati, non prendete impegni. Il. L’australiano infatti ha approfittato del forfait di Sinner prima ancora di scendere in campo , ottenendo così il pass gratuito per la sfida a Nadal. Una sfida che sarà tutta da godere. I due non sono certo i migliori amici, ma al di là di quello c’è da aspettarsi spettacolo, come sempre c’è stato nei precedenti 8 incroci., all’Australian Open 2020 e a Wimbledon 2019. L’ultimo successo di Kyrgios risale agli ottavi di finale del torneo di Acapulco 2019. In questi ultimi 3 match appena citati, però,. Insomma, tra i due c’è sempre stato equilibrio e il ritrovato Kyrgios di questi giorni potrebbe essere una seria minaccia alla striscia aperta di Nadal. Insomma: siete avvisati, non prendete impegni.

