Tennis

Indian Wells, Rafa Nadal sugli insulti del pubblico a Osaka: "Mi dispiace, ma nel mondo reale succede"

INDIAN WELLS - In conferenza stampa, Rafa Nadal ha parlato dell'episodio che ha visto Naomi Osaka come vittima di insulti dagli spalti nel match contro Veronika Kudermetova. La giapponese ha perso il match, scoppiando in lacrime subito dopo. "In quanto tennisti dobbiamo essere preparati per questo tipo di cose", risponde Nadal.

00:01:54, un' ora fa