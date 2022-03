Si ferma a 20 vittorie consecutive la striscia di Rafael Nadal in questo inizio di 2022 tennistico. Il maiorchino è interrotto sul più bello dalla super prova del 24enne americano Taylor Fritz, al successo più importante della carriera. Lo statunitense infatti centra la vittoria al torneo di Indian Wells 21 anni dopo l’ultimo successo stelle e strisce firmato Andre Agassi, imponendosi su Nadal con un insperato 6-3 7-6.

Insperato non solo per il valore di Nadal, in striscia aperta e favorito della viglia, ma quanto perché Fritz questa finale sembrava destinato a non doverla nemmeno giocarla. Un disordine alla caviglia rimediato nella semifinale ne aveva impedito l’allenamento nelle ultime ore precedenti alla partita; e solo un miracolo del suo staff medico l’ha messo in campo per la partita contro Nadal; per altro andando – stando alle dichiarazioni del post partita – contro il parere dei suoi stessi allenatori, che avevano consigliato a Fritz di rinunciare a scendere in campo.

Taylor Fritz e Rafael Nadal dopo la finale di Indian Wells 2022 vinta dall'americano 6-3 7-6 Credit Foto Getty Images

Fritz invece in campo ci è andato eccome, riuscendo ad avere la meglio di un Nadal altrettanto acciaccato. Anche il maiorchino infatti non era al meglio, con un dolore tra il petto e il costato già uscito al termine della super semifinale con Alcaraz che, stando anche in questo caso alle parole di Rafa al termine della partita, “...mi impediva di respirare correttamente, ho provato forte dolore, dovrò capire di cosa si tratta”.

Insomma, una finale un po’ “zoppa” dal punto di vista dello stato di forma di entrambi ma comunque valida, tennisticamente. Dove Fritz ha sfruttato la partenza a razzo del doppio break – 4-0 dopo pochi minuti – e dove l’americano è poi riuscito a reggere nella fase calda di pressione, quando nel secondo set Nadal ha avuto le proprie occasioni. Il maiorchino è stato sopra di un un break sul 2-1 – subito rintuzzato da Fritz – ed ha avuto il mini-break sul 5-4 nel tiebreak; Nadal ha perso entrambi i due punti al servizio, lasciando così a Fritz la possibilità di chiudere per 7 punti a 5 e trovare il successo più importante – e viste le condizioni prima del match – insperato della carriera.

Taylor Fritz, vincitore del torneo di Indian Wells 2022 dopo il successo in finale su Nadal. Foto con il trofeo Credit Foto Getty Images

Grazie a questa vittoria Taylor Fritz sale al n°13 della classifica ATP; e conferma la recente natura “a sorpresa” di Indian Wells, vinto nelle ultime 4 edizioni da tennisti che mai avevano vinto un Masters 1000 – Del Potro, Thiem, Norrie e appunto Fritz. Di contro Nadal, oltre alla striscia aperta del 2022, vede interrompersi anche quella delle finali vinte. Rafa non perdeva in finale dell’Australian Open 2019 e aveva un contro aperto di 11 vittorie consecutive. Per lui, adesso, ritorno in Europa: prima dovrà capire che tipo di problema c’è al petto/costato, poi la preparazione per la terra rossa. Lo rivedremo al via tra 3 settimane esatte, quando dall’11 aprile calcherà la terra di Monte Carlo, uno dei feudi principali della sua carriera.

