derby azzurro nel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il transalpino Benjamin Bonzi ha sconfitto Lorenzo Sonego per 6-3 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco e Non ci sarà ilnel terzo turno del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: il transalpinoha sconfittoper 6-3 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco e sarà lui ad affrontare Jannik Sinner tra due giorni nei sedicesimi

Nel primo parziale i servizi dominano a lungo, poi l’equilibrio si spezza all’improvviso in maniera inaspettata: nell’ottavo gioco l’azzurro va in difficoltà in battuta, si ritrova sotto 15-40 ed alla prima palla break del match il francese allunga, andando a chiudere nel game successivo sul 6-3 al secondo set point dopo 37 minuti.

La seconda partita vede Sonego cedere la battuta dopo un primo game interminabile dopo aver annullato altri cinque break point, ma l’azzurro non si disunisce, anzi è in grado di trovare il controbreak sul 3-3 dopo aver rischiato di finire sotto 0-3. Bonzi però strappa subito la battuta a Sonego, allunga sul 5-3 e poi chiude 6-4 dopo 63 minuti.

Le statistiche indicano come Sonego conceda ben dieci palle break, delle quali tre sfruttate dal francese, che al contrario cede una sola volta la battuta. Alla fine sono 69 i punti vinti da Bonzi, contro i 55 di Sonego, che paga un brutto 42% sulla seconda di servizio.

