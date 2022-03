Si è tenuto nella notte tra martedì e mercoledì il sorteggio del tabellone principale del primo Masters 1000 del calendario ATP 2022, quello di Indian Wells, in California. Ancora una volta si torna a presentare il problema di Novak Djokovic, come già agli Australian Open. Si attendono le indicazioni del Centers for Disease Control circa la possibilità di far entrare il serbo (da non vaccinato) negli Stati Uniti oppure no. L’organizzazione del torneo ha fatto sapere che, al momento, in mancanza di altri elementi, il 20 volte campione Slam è nell’entry list e pertanto viene sorteggiato al pari di tutti gli altri giocatori. Questo sarà anche il primo evento che Daniil Medvedev affronta da numero 1 del mondo.

Gli italiani in tabellone

Matteo Berrettini esordirà con uno tra il francese Ugo Humbert e un qualificato, Jannik Sinner avrà di fronte il serbo Laslo Djere o il sudcoreano Soonwoo Kwon, mentre Lorenzo Sonego sfiderà in ogni caso un transalpino tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. Il romano è nel quarto del tedesco Alexander Zverev, derby al terzo turno, con il norvegese Casper Ruud agli ottavi e Rafael Nadal ai quarti. Tre sono gli italiani che hanno un bye in quanto compresi tra le 32 teste di serie.esordirà con uno tra il francese Ugo Humbert e un qualificato,avrà di fronte il serbo Laslo Djere o il sudcoreano Soonwoo Kwon, mentresfiderà in ogni caso un transalpino tra Benjamin Bonzi e Arthur Rinderknech. Il romano è nel quarto del tedesco Alexander Zverev, graziato dall’ATP dopo i fatti di Acapulco , mentre tra Sinner e Sonego potrebbe esserci un, con il norvegese Casper Ruud agli ottavi e Rafael Nadal ai quarti.

Fabio Fognini c’è lo spagnolo Pablo Andujar (4-1 nei precedenti, l’ultimo risale al Roland Garros 2018 con netta vittoria in tre set del ligure), mentre Lorenzo Musetti si trova davanti l’americano Marcos Giron. Il ligure, in caso di successo, è atteso dal georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre per quanto riguarda il toscano la prospettiva è quella del gigante USA Reilly Opelka. Niente da fare per gli altri 6 azzurri impegnati nelle qualificazioni: Quanto ai due che sono iscritti, ma devono passare dal primo turno, perc’è lo spagnolo Pablo Andujar (4-1 nei precedenti, l’ultimo risale al Roland Garros 2018 con netta vittoria in tre set del ligure), mentresi trova davanti l’americano Marcos Giron. Il ligure, in caso di successo, è atteso dal georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre per quanto riguarda il toscano la prospettiva è quella del gigante USA Reilly Opelka. Niente da fare per gli altri 6 azzurri impegnati nelle qualificazioni: sono stati tutti eliminati

Annotazione: poiché l’ATP, allineata con WTA e ITF, ha stabilito che russi e bielorussi possono giocare solo come neutrali, il tabellone verrà qui riprodotto al pari di come lo mostra l’ATP stessa. Sono russi, in ordine di comparsa, Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Andrey Rublev e Aslan Karatsev. E’ bielorusso Ilya Ivashka.

OTTAVI TEORICI

[1] D. Medvedev – [15] R. Bautista Agut [12]

C. Norrie – [5] S. Tsitsipas [4]

R. Nadal – [13] D. Shapovalov [10]

J. Sinner – [8] C. Ruud

[6] M. Berrettini – [9] F. Auger-Aliassime

[16] P. Carreno Busta – [3] A. Zverev

[7] A. Rublev – [11] H. Hurkacz

[14] D. Schwartzman – [2] N. Djokovic

MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2022: IL TABELLONE

Medvedev (1)-Bye

Qualificato-Popyrin (AUS)

Krajinovic (SRB)-Lajovic (SRB)

Bye-Monfils (FRA) (26)

Alcaraz (ESP) (19)-Bye

McDonald (USA)-Fucsovics (HUN)

Qualificato-Gaston (FRA)

Bye-Bautista Agut (ESP) (15)

Norrie (GBR) (12)-Bye

Martinez (ESP)-Qualificato

Fognini (ITA)-Andujar (ESP)

Bye-Basilashvili (18) (GEO)

Khachanov (25)-Bye

Brooksby (USA)-Carballes Baena (ESP)

J. M. Cerundolo (ARG)-Sock (USA) (WC)

Bye-Tsitsipas (GRE) (5)

Nadal (ESP) (4)-Bye

Korda (USA)-Qualificato

Coria (ARG)-Cuevas (URU) (PR)

Bye-Evans (GBR) (27)

Opelka (USA) (17)-Bye

Giron (USA)-Musetti (ITA)

Coric (CRO) (PR)-Davidovich Fokina (ESP)

Bye-Shapovalov (CAN) (13)

Sinner (ITA) (10)-Bye

Kwon (KOR)-Djere (SRB)

Bonzi (FRA)-Rinderknech (FRA)

Bye-Sonego (21) (ITA)

Delbonis (ARG) (32)-Bye

Kyrgios (AUS) (WC)-Baez (ARG)

Qualificato-Cressy (USA)

Bye-Ruud (NOR) (8)

Berrettini (ITA) (6)-Bye

Humbert (FRA)-Qualificato

Bagnis (ARG)-Laaksonen (SUI)

Bye-Harris (RSA) (30)

Cilic (CRO) (24)-Bye

Qualificato-Kecmanovic (SRB)

Qualificato-Van de Zandschulp (NED)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (9)

Carreno Busta (ESP) (16)-Bye

Qualificato-Qualificato

Majchrzak (POL)-Bedene (SLO) (PR)

Bye-Fritz (USA) (20)

de Minaur (AUS) (29)-Bye

Ivashka-Struff (GER)

Dimitrov (BUL)-Paul (USA)

Bye-Zverev (GER) (3)

Rublev (7)-Bye

Koepfer (GER)-Paire (FRA)

Mannarino (FRA)-Nakashima (USA)

Bye-Tiafoe (USA) (29)

Karatsev (22)-Bye

Johnson (USA) (WC)-Altmaier (GER)

Gasquet (FRA)-Otte (GER)

Bye-Hurkacz (POL) (11)

Schwartzman (ARG) (14)-Bye

Qualificato-Ruusuvuori (FIN)

Griekspoor (NED)-Querrey (USA) (WC)

Bye-Isner (USA) (23)

Bublik (KAZ) (31)-Bye

Murray (GBR) (WC)-Qualificato

Thompson (AUS)-Goffin (BEL)

Bye-Djokovic (SRB) (2)

