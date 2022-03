Cala il sipario sulla seconda giornata al Masters 1000 di Indian Wells. In attesa di vedere finalmente le teste di serie (scenderanno in campo da oggi in poi), si sono disputati gli ultimi 16 incontri validi per il primo turno e le emozioni non sono di certo mancate.

Scoperto l’avversario di Matteo Berrettini al secondo turno: sarà il danese Holger Rune, uscito vittorioso nella notte dal match contro il francese Ugo Humbert per 6-3 6-2. Passano il turno anche l’ex numero 1 al mondo Andy Murray, che batte il qualificato giapponeseTaro Daniel per 1-6 6-2 6-4, e lo statunitense Tommy Paul, vittorioso con un doppio 6-4 contro il qualificato kazako Mikhail Kukushkin.

Secondo turno anche per l’olandese Botic Van De Zandschulp, che batte il qualificato statunitense Tennys Sandgren per 6-4 6-2, e il tedesco Dominik Koepfer, che ha la meglio sul francese Benoit Paire per 2-6 7-5 6-4, mentre esce a sorpresa l’olandese Tallon Griekspoor, sconfitto dalla wild card statunitense Sam Querrey per 6-7 6-2 6-4

Tra gli altri match di giornata ci sono da evidenziare i successi dell’australiano John Millaman (sul tedesco J-L Struff), del serbo Miomir Kecmanovic (contro il britannico Liam Broady), dello statunitense Brandon Nakashima (sul francese Adrian Mannarino), del tedesco Oscar Otte (contro il francese Richard Gasquet) e quello dell’australiano Jordan Thompson (sul belga David Goffin).

RISULTATI 11 MARZO INDIAN WELLS

H. Rune (DEN) (Q) – U. Humbert (FRA) 6-3 6-4

F. Bagnis (ARG) – H. Laaksonen (SUI) 6-3 7-6

M. Kecmanovic (SRB) – L. Broady (GBR) (Q) 6-4 4-6 6-4

B. Van De Zandschulp (NED) – T. Sandgren (USA) (Q) 6-4 6-2

J. Munar (ESP) (Q) – J. Shang (CHN) (Q) 6-3 6-4

K. Majchrzak (POL) – A. Bedene (SLO) 6-1 7-5

J. Millman (AUS) (LL) – J-L. Struff (GER) 7-6 6-4

T. Paul (USA) – M. Kukushkin (KAZ) 6-4 6-4

D. Koepfer – B. Paire (FRA) 2-6 7-5 6-4

B. Nakashima (USA) – A. Mannarino (FRA) 6-2 7-6

S Johnson (USA) (WC) – D. Altmaier (GER) 6-3 7-6

O. Otte (GER) – R. Gasquet (FRA) 6-2 1-6 6-3

E. Ruusuvuori (FIN) – P. Kohlschreiber (GER) (Q) 6-3 6-3

S. Querrey (USA) (WC) – T. Griekspoor (NED) 6-7 6-2 6-4

A. Murray (GBR) (WC) – T. Daniel (JPN) (Q) 1-6 6-2 6-4

J. Thompson (AUS) – D. Goffin (BEL) 4-6 7-5 7-6

