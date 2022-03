Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il numero dieci Benjamin Bonzi, al 62° posto del ranking ATP, con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Con tanta sofferenza, ma anche con la grinta e la voglia di non mollare,. Il numero dieci del mondo ha sconfitto in tre set il franceseal 62° posto del ranking ATP, con il punteggio di 7-6 3-6 6-4 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

Una partita difficile, complicata anche dai problemi, probabilmente di pressione, accusati da Sinner sul finale di primo set, ma che alla fine l’azzurro ha avuto comunque la forza di portare a casa. Il francese ha vinto più punti alla fine (110-108), mentre Jannik ha chiuso con più vincenti rispetto a Bonzi (33-28), ma anche con più errori non forzati (30-27). Da sottolineare anche i 12 ace per Sinner, due dei quali fondamentali nella prima frazione.

L’avvio di match vede Sinner trovare il break nel terzo game, ma in quello successivo Bonzi ottiene l’immediato controbreak, complice anche qualche brutto errore (anche uno smash sbagliato) dell’azzurro. Si arriva al decimo game con Sinner sotto 5-4 e con l’altoatesino che chiede l’intervento del medico. Dopo la pausa Bonzi si procura due set point (15-40), ma arrivando due provvidenziali ace da parte di Sinner. Si va al tie-break, con l’azzurro che allunga sul 5-1 e poi chiude 7-5.

Nel secondo set, però, Sinner perde immediatamente il servizio in apertura. Bonzi consolida il vantaggio e arriva fino all’ottavo game senza troppo pericoli. Qui il francese concede tre palle break all’altoatesino, ma riesce ad annullarle tutte, soprattutto l’ultima con un bel passante in recupero. Sinner manca l’occasione del pari e nel game successivo cede nuovamente la battuta e di conseguenza il set per 6-3.

Sinner ritrova lucidità in avvio di terza frazione ed ottiene il break nel terzo game. L’azzurro ha due chance per il doppio break nel quinto gioco, ma Bonzi si salva e resta attaccato al match. Sinner deve anche cancellare una palla del controbreak nel sesto game e alla fine nel gioco successivo toglie ancora la battuta all’avversario, allungando sul 5-2. Jannik serve per il match, ma ha un passaggio a vuoto di due game e Bonzi torna sotto sul 5-4. Nel decimo game, però, il braccio non trema e l’azzurro chiude 6-4.

Negli ottavi ora Sinner affronterà l’australiano Nick Kyrgios, capace di battere il temibile norvegese Casper Ruud. L’asticella si alza notevolmente rispetto ai primi due turni e servirà certamente un altro Jannik per provare a staccare il biglietto per i quarti di finale ad Indian Wells.

