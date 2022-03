Anche il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells è scattato: in attesa di vedere all’opera le 32 teste di serie, che entreranno in gioco nel secondo turno, si sono disputati i primi sedici incontri dei 64esimi, quelli della parte alta del tabellone: successi per i due azzurri impegnati, Fabio Fognini Lorenzo Musetti . Conoscono i loro prossimi avversari Jannik Sinner , che affronterà il serbo Laslo Djere, vittorioso in rimonta sul sudcoreano Soonwoo Kwon per 2-6 6-3 6-4, e Lorenzo Sonego, che sfiderà il transalpino Benjamin Bonzi, vittorioso sul connazionale Arthur Rinderknech per 6-3 7-5. Avanzano ai 32esimi anche l’australiano Nick Kyrgios, che liquida l’argentino Sebastian Baez con lo score di 6-4 6-0, lo statunitense Sebastian Korda, che elimina l’australiano Thanasi Kokkinakis per 6-3 6-4, e lo statunitense Mackenzie McDonald, che elimina il magiaro Marton Fucsovics per 7-6 7-5.