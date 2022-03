Novak Djokovic non giocherà i primi due Masters 1000 della stagione ad Indian Wells e Miami. non giocherà i primi due Masters 1000 della stagione ad Indian Wells e Miami. Nonostante l’iscrizione automatica nei due tornei , il fuoriclasse serbo ha ufficializzato attraverso i propri profili social la decisione di rinunciare ai due tornei, a causa delle regole di ingresso nel paese e che impediscono a chi non è vaccinato di entrare negli Stati Uniti.

"Sapevo che sarebbe stato improbabile viaggiare negli USA. Il CDC (Center for Disease Control) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non sarò in grado di giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a chi giocherà in questi grandi tornei"

Ad

Tennis Djokovic scrive a Stakhovsky: "Come stai, dimmi se ti serve aiuto" 06/03/2022 A 13:00

Dimitrov al suo posto ad Indian Wells

Si attendeva il verdetto del Center for Disease Control americano relativamente alla richiesta del campione serbo di poter entrare negli Stati Uniti da non vaccinato contro il Covid-19 ma l’esenzione non è arrivata e le autorità americane hanno posto il veto obbligando Djokovic a prendere questa decisione comunicato attraverso i suoi social. A prendere il posto del serbo nel tabellone di Indian Wells, come già ufficializzato dall'account Twitter del torneo, sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, primo giocatore non testa di serie. A scalare, il posto di Dimitrov sarà preso da un lucky loser che emergerà al termine delle qualificazioni.

Djokovic apre al vaccino: "Mai dire mai. Non escludo di farlo"

ATP, Indian Wells Djokovic, ci risiamo: è in tabellone, ma senza esenzione non può giocare 14 ORE FA