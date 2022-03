Decisamente amara la “campagna” azzurra nelle qualificazioni al Masters1000 di Indian Wells. Erano quattro i nostri portacolori al via del tabellone maschile, ovvero Andreas Seppi, Salvatore Caruso, Thomas Fabbiano e Marco Cecchinato. Purtroppo per loro nessuna vittoria.

I risultati degli italiani

Seppi (n.122 del ranking) è stato sconfitto dal kazako Mikhail Kukushkin (n.154 del mondo) per 6-2 6-4 in 1 ora e 37 minuti di partita. Una sfida nella quale l’altoatesino non ha trovato i colpi per far male al coriaceo avversario, più lucido nei momenti decisivi. Stessa sorte per Caruso (n.151 del mondo): il siciliano si è arreso in maniera netta all’australiano Aleksandar Vukic (n.125 del mondo) per 6-2 6-2. Una brutta prestazione per il tennista di Avola, praticamente mai in partita.

Sempre in due set è maturata l’eliminazione di Fabbiano. Il n.174 ATP è stato superato dall’insidioso australiano Thanasi Kokkinakis (n.97 del ranking) per 6-3 6-4, che già nel corso degli Australian Open 2022 aveva mostrato chiari segnali di risveglio. A completare la “Caporetto” è arrivato il ko di Cecchinato contro l’ucraino Illya Marchenko (n.214 del mondo): una brutta prestazione del palermitano (n.92 del mondo), costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-1 6-2 in 60′ di partita.

Niente da fare, in campo femminile, anche per Sara Errani e Lucia Bronzetti, sconfitte rispettivamente dall'inglese Boulter 6-3 6-3 e dall'ungherese Galfi 6-3 7-6(5)

