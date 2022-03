In attesa del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, prendono il via oggi le qualificazioni e saranno quattro gli azzurri che cercheranno un posto nel main draw. A scendere in campo sono Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Salvatore Caruso e Thomas Fabbiano, ma per tutti e quattro non sarà certamente un esordio semplice sul cemento americano.

Gli accoppiamenti degli italiani

Marco Cecchinato, testa di serie numero cinque, si troverà di fronte l’ucraino Illya Marchenko, numero 214 del mondo, che ha già affrontato per due volte in passato con un bilancio di una vittoria ed una sconfitta. Sarà uno scontro tra veterani quello tra Andreas Seppi e Mikhail Kukushkin, con il kazako che comanda per 3-1 nei precedenti. Molto sfortunato Thomas Fabbiano, che ha pescato il talento australiano Thanasi Kokkinakis, numero 97 del mondo e reduce da due mesi di totale rinascita tennistica. Impegno “Aussie” anche per Salvatore Caruso, che affronterà l’insidioso Aleksandar Vukic, reduce dalla vittoria di un Challenger in India.

Marco Cecchinato vs. Illya Marchenko (Ukr)

Andreas Seppi vs. Mikhail Kukushkin (Kaz)

Salvatore Caruso vs. Aleksandar Vukic (Aus)

Thomas Fabbiano vs. Thanasi Kokkinakis (Aus)

