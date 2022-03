Jannik Sinner, il torneo Masters 1000 di Indian Wells vede la quota italiana scomparire agli ottavi di finale. Non ci sono dunque azzurri tra i migliori otto dell’appuntamento californiano, che finora ha regalato parecchie sorprese, come dimostrano i nomi ancora in lizza per il successo. Non è certo una sorpresa Carlos Alcaraz, che vince la sfida generazionale con Gael Monfils. C’è da dire che, per atteggiamento, sembrava proprio l’iberico il veterano del circuito ed il suo avversario il giocatore ai primi grandi risultati in carriera. Dopo una prima frazione combattuta, lo spagnolo sprinta e si ritrova 4-0 nella seconda in nemmeno un quarto d’ora, per poi gestire le fasi finali, chiudendo col risultato di 7-5 6-1. Per lui ora c’è un avversario interessante in Cameron Norrie, alla ricerca dell’ingresso in top 10 e campione in carica, che ha piegato la resistenza di Jenson Brooksby: l’americano rimpiange un quinto game della seconda frazione in cui è andato a un passo dal 4-1, il che avrebbe cambiato la storia della partita. Norrie vince 6-2 6-4. Con le uscite di scena di Matteo Berrettini Non ci sono dunque azzurri tra i migliori otto dell’appuntamento californiano, che finora ha regalato parecchie sorprese, come dimostrano i nomi ancora in lizza per il successo. Non è certo una sorpresa, che vince la sfida generazionale con. C’è da dire che, per atteggiamento, sembrava proprio l’iberico il veterano del circuito ed il suo avversario il giocatore ai primi grandi risultati in carriera. Dopo una prima frazione combattuta, lo spagnolo sprinta e si ritrova 4-0 nella seconda in nemmeno un quarto d’ora, per poi gestire le fasi finali, chiudendo col risultato di. Per lui ora c’è un avversario interessante inalla ricerca dell’ingresso in top 10 e campione in carica, che ha piegato la resistenza di: l’americano rimpiange un quinto game della seconda frazione in cui è andato a un passo dal 4-1, il che avrebbe cambiato la storia della partita. Norrie vince

In gestione la vittoria di Andrey Rublev, che adesso è la seconda miglior testa di serie del torneo: il russo ha affrontato e sconfitto Hubert Hurkacz in una sfida combattuta (7-5 6-4) ma comunque ben gestita da parte sua, in cui ha offerto la miseria di due palle break in 100 minuti di gioco risultando ingiocabile con la prima di servizio (33/36); d’altro canto il polacco è stato sin troppo falloso, buttando via la buona mole di vincenti collezionata nella sfida. Interessante l’accoppiamento con Grigor Dimitrov, uno che per talento puro meriterebbe probabilmente un posto fisso nella top 10 mondiale: il bulgaro ha avuto la meglio sul gioco da fondo di John Isner (6-3 7-6), sfruttando al meglio le uniche chance a sua disposizione di strappargli il servizio quando contava.

Infine, a sfidare Miomir Kecmanovic, giustiziere di Berrettini, sarà Taylor Fritz: lo statunitense conferma la sua affinità con i campi della California, su cui arrivò in semifinale già lo scorso anno, battendo in rimonta l’australiano Alex De Minaur (3-6 6-4 7-6). Dopo una prima frazione sottotono il ‘ragazzo di casa’ (è nato a Rancho Santa Fe, a meno di duecento chilometri corrispondenti a due ore di auto da Indian Wells) sale di tono e, con un paio di colpi di antologia (tra cui uno scambio di 44 colpi da lui vinto) conquista il terzo quarto di finale consecutivo in un 1000.

Il torneo femminile

Si sono giocati nella notte italiana i primi due quarti di finale del torneo WTA 1000 di Indian Wells, che vedrà disputarsi questa sera i restanti due. Stanotte è scesa in campo la parte alta del tabellone: la prima semifinale sarà tra la romena Simona Halep e la polacca Iga Swiatek. Senza storia entrambi i match odierni, durati meno di un’ora ciascuno. Si completa in 55 minuti la sfida tra la romena Simona Halep, numero 24 del seeding, e la croata Petra Martic, unica giocatrice non inserita tra le teste di serie ad essersi spinta fino ai quarti: finisce con un duplice 6-1 per Halep. Il primo set dura 25 minuti, il secondo 30 perché in due game si arriva ai vantaggi, ma la superiorità della romena è imbarazzante, tanto che a cavallo tra le due partite Halep vince 29 punti dei 30 giocati con la croata che vince un solo quindici dopo i primi 14 consecutivi della romena. Alla fine il conto dei punti vinti è di 55-21.

A senso unico anche l’altra sfida, con la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 3, che impiega due minuti in più, 57 nel complesso, per spazzare via la statunitense Madison Keys, numero 25 del tabellone, alla quale la tennista europea lascia un game in meno, liquidandola per 6-1 6-0. Il primo set dura 32 minuti perché sesto e settimo game vanno ai vantaggi e la polacca ha anche una palla per chiudere sul 6-0, ma non la sfrutta. Nel secondo parziale, durato 25 minuti, si va ai vantaggi negli ultimi due giochi, ma questa volta il 6-0 si concretizza. Alla fine il conto dei punti vinti recita 56-25.

