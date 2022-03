qualificati agli ottavi di finale del . Di scena i match della parte bassa del tabellone validi per il terzo turno. Successo per il n.7 del mondo Andrey Rublev, che prolunga la sua serie di vittorie consecutive (11) grazie al sigillo contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.30 ATP). La continuità del russo è stata la chiave e nulla ho potuto Tiafoe, arresosi sul punteggio di 6-3 6-4. Rublev nel prossimo turno è atteso da un incrocio impegnativo, ovvero con Hubert Hurkacz (n.11 del mondo). Il polacco, come da pronostico, ha battuto l’americano Steve Johnson (n.115 del ranking) per 7-6 (7) 6-3. Bravo Hubi a giocare al meglio i punti importanti della sfida e quindi a staccare il biglietto per il prossimo round. Nella nottata italiana è stato definito l’elenco dei giocatori Masters 1000 di Indian Wells . Di scena. Successo per il n.7 del mondo, che prolunga la sua serie di vittorie consecutive (11) grazie al sigillo contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.30 ATP). La continuità del russo è stata la chiave e nulla ho potuto Tiafoe, arresosi sul punteggio di 6-3 6-4. Rublev nel prossimo turno è atteso da un incrocio impegnativo, ovvero con(n.11 del mondo). Il polacco, come da pronostico, ha battuto l’americano Steve Johnson (n.115 del ranking) per 7-6 (7) 6-3. Bravo Hubi a giocare al meglio i punti importanti della sfida e quindi a staccare il biglietto per il prossimo round.

Hurkacz in tuffo alla McEnroe: è già il punto del torneo?

Fritz e Isner a segno

In casa States si può comunque festeggiare per le vittorie di Taylor Fritz e di John Isner. Il californiano (n.20 del ranking), sfiorando le tre ore di gioco, ha avuto la meglio nel confronto con lo spagnolo Jaume Munar (n.99 del mondo). Un incontro tra tanti alti e bassi in cui la maggior potenza del padrone di casa ha fatto la differenza sullo score di 6-4 2-6 7-6 (2). Fritz dunque negli ottavi giocherà contro l’australiano Alex de Minaur (n.31 del ranking), uscito vittorioso contro l’altro americano Tommy Paul, capace nel turno precedente di eliminare Alexander Zverev (n.3 ATP). Il n.29 del seeding si è imposto per 7-6 (2) 6-4, facendo leva sulla sua maggior solidità da fondo.

Esultanza, crampo e abbraccio: che finale per Fritz!

Ci ha pensato poi John Isner (n.23 ATP) a regalare un altro sorriso al pubblico statunitense: nella sfida degli opposti, Long John ha battuto per 7-5 6-3 l’argentino Diego Schwartzman (n.14 del ranking). Bravo Isner a sfruttare il suo servizio (13 ace), trovando poi in risposta soluzioni definitive che hanno messo in difficoltà Schwartzman. E dunque per l’americano nel prossimo round ci sarà la partita contro Grigor Dimitrov (n.35 del mondo). Il bulgaro ha avuto vita abbastanza facile contro il kazako Alexander Bublik (n.33 del ranking), considerando il successo con il punteggio di 6-3 6-4.

Torneo femminile, ecco i quarti

Nella parte alta proseguono il loro cammino sia Simona Halep sia Iga Swiatek. La rumena è uscita vincitrice dal derby con la connazionale Sorana Cirstea, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1 6-4; mentre la polacca ha sofferto molto di più contro la tedesca Angelique Kerber, vincendo in rimonta al terzo set per 4-6 6-2 6-3. Halep ora affronterà la croata Petra Martic, che ha superato in due set la russa Liudmila Samsonova (7-6 6-4). Per Swiatek, invece, ci sarà la sfida con una sempre più ritrovata Madison Keys, che ha messo fine al torneo della sorprendente britannica Harriet Dart, numero 122 del mondo, vincendo nettamente per 6-1 6-4.

Iga Swiatek sprona Shiffrin: "Mi hai ispirato, resti grande"

Si ferma il sogno dell’australiana Daria Saville, numero 409 del ranking mondiale. Il suo ottavo di finale è durato poco più di una mezz’ora, visto che si è dovuta ritirare contro la greca Maria Sakkari sul 4-1 del primo set. Per l’ellenica ora ci sarà il match con la kazaka Elena Rybakina, che ha sconfitto in due set la svizzera Viktorija Golubic per 7-6 6-2. Prosegue la difesa del titolo ad Indian Wells per la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero cinque, che ha superato con un doppio 6-4 la canadese Leylah Fernandez. La campionessa in carica affronterà nei quarti la russa Veronika Kudermetova, uscita vincitrice da una pazzesca battaglia di quasi tre ore con la ceca Marketa Vondrousova (7-6 6-7 7-5).

Badosa, ma dove tiri? Il dritto del match point finisce fuori dal campo

