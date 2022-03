Che sofferenza per Rafael Nadal, ma alla fine lo spagnolo passa. Nadal, ancora imbattuto nel 2022, vede la sua striscia positiva a un passo dalla distruzione. Merito di Sebastian Korda, che dopo un primo set dominato da Nadal, mette su un gran tennis. Il giovane americano, a tutta, specialmente col dritto, riesce di fatto nella rimonta. Secondo e terzo parziale infatti, dopo il 6-2 a favore di Nadal nel primo set, sono un mezzo dominio di Korda, che scappa via 6-1 5-2 e servizio. Il problema? Beh, già visto molte altre volte nella storia del tennis, specie contro le leggende... L’ultimo game. Il figlio d’arte si ‘pianta’ sul più bello e Nadal compie la rimonta. Il maiorchino recupera due break di svantaggio nel set decisivo e si impone al tie-break per 7 punti a 3. Morale della favola sedicesima vittoria consecutiva nel 2022 per Rafa, che passa 6-2 1-6 7-6 e si regala il terzo turno contro Daniel Evans.

Italiani: fuori Musetti, Fognini si ritira per febbre

Si ferma al secondo turno il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells, primo appuntamento dei 9 Masters stagionali. Sul cemento della bassa California Musetti si deve arrendere a un tennista a lui superiore su questa superficie e in queste condizioni di caldo: Opelka. Il gigante americano ha sfruttato le proprie armi, con un servizio-dritto a tenere metri fuori dal campo Musetti, costringendo l’azzurro a una partita difensivamente impossibile. Non è durata molto la resistenza di Musetti: un’ora e sei minuti, con un 6-1 6-4 a favore di Opelka semplicemente impietoso. Per l’americano ora al terzo turno uno tra Shapovalov e Davidovich-Fokina.

Fabio Fognini è invece fermato dalla febbre. L'azzurro, che nella notte avrebbe dovuto sfidare il finalista della passata edizione Basilashvili, dà forfait prima di scendere in campo. Va dunque il georgiano al terzo turno.

Medvedev, esordio ok alla prima da n°1 ATP

Decisamente più semplice rispetto al match di Musetti è stata la prova del numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Il russo, alla prima partita ufficiale della sua carriera con lo status di migliore della classifica ATP, non ha tradito le attese. Contro la promessa del tennis ceco, il giovane Thomas Machac, Medvedev si è imposto con un perentorio 6-3 6-2. Per il russo al terzo turno uno tra Krajinovic e Monfils.

Viaggia spedito Carlos Alcaraz, che da parecchio tempo ormai non è più una notizia nonostante la sua giovane età. Vittoria ‘da veterano’ per il classe 2003, 19 anni il prossimo 5 maggio. Alcaraz supera con un doppio 6-3 l’americano McDonald e accede così anche lui al terzo turno: troverà il connazionale Bautista-Agut, vincitore di una battaglia terminata al tie-break del terzo set contro l’americano Wolf.

