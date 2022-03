32 teste di serie, che entreranno in gioco nel secondo turno, si sono disputati i primi sedici incontri dei 64mi, che si completeranno questa notte. Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells è scattato la notte scorsa: in attesa di vedere all’opera le, che entreranno in gioco nel secondo turno, si sono disputati i primi

Quando giocano gli italiani

Sabato 12 marzo (dalle 20 in poi) torneranno in campo i due italiani vittoriosi all’esordio: Fabio Fognini troverà il georgiano Nikoloz Basilashvili, mentre Lorenzo Musetti se la vedrà con lo statunitense Reilly Opelka. Previsto inoltre l’esordio di Jannik Sinner, che affronterà il serbo Laslo Djere, e Lorenzo Sonego, che sfiderà il transalpino Benjamin Bonzi.

Benjamin Bonzi-Lorenzo Sonego

Fabio Fognini- Nikoloz Basilashvili

Jannik Sinner-Laslo Djere

Reilly Opelka-Lorenzo Musetti

Per Sinner sono negativi entrambi i precedenti contro il balcanico: Djere si è imposto sia negli ottavi di Budapest 2019, quando vinse per 6-3 6-1, sia negli ottavi di Kitzbuehel 2020, quando la spuntò con un doppio 6-4. Entrambe queste sfide però si sono giocate sulla terra battuta outdoor.

Bisognerà attendere un giorno in più per vedere all’opera Matteo Berrettini: il suo avversario uscirà dal confronto tra il francese Ugo Humbert (2-0 per l’azzurro nei precedenti, agli US Open 2020 ed all’ATP Cup 2022) ed il danese Holger Vitus Nodskov Rune (confronto inedito).

