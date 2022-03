"Fai schifo": è bastato questo insulto dagli spalti da parte di una spettatrice per far crollare emotivamente Naomi Osaka, impegnata nel match di Indian Wells contro Veronika Kudermetova. L'ex numero uno del mondo soffre tantissimo, chiede due volte al giudice di sedia di intervenire per allontanare la disturbatrice (senza successo) 6-0 6-4. Nel post partita piange a dirotto durante l'intervista di rito, sfogandosi: "A essere onesti, quello che è successo non mi ha davvero infastidito. Ma prima di venire qui ho visto un video di quello che era successo a Venus e Serena e se non lo conoscete, dovreste guardarlo". è bastato questo insulto dagli spalti da parte di una spettatrice per far crollare emotivamenteimpegnata nel match dicontro. L'ex numero uno del mondo soffre tantissimo, chiede due volte al giudice di sedia di intervenire per allontanare la disturbatrice (senza successo) e infine perde il match con la russa - con il punteggio di. Nel post partita piange a dirotto durante l'intervista di rito, sfogandosi:

Osaka si riferisce all'edizione 2001 di Indian Wells: Venus Williams e il padre Richard furono fischiati al loro arrivo per vedere Serena giocare la finale; Serena stessa fu insultata per tutto il match dopo il sospetto infortunio che portò al ritiro Venus che in semifinale avrebbe dovuto affrontare la sorella. Come risultato, le due Williams decisero di boicottare per anni il torneo, tornando a disputarlo solo nel 2015 (Serena) e nel 2016 (Venus).

"Non ho sentito quello che la spettatrice le ha urlato - ha commentato la Kudermetova -. Ero concentrata sul mio servizio. Ma poi ho visto che Naomi ha iniziato a piangere".

