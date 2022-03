Si apre la sesta giornata di Indian Wells: il tabellone ATP sarà orfano di Novak Djokovic (respinto dagli Stati Uniti in quanto non vaccinato), ma ci offrirà comunque grande spettacolo con Daniil Medvedev, nuovo numero uno al mondo , alla ricerca di riscatto sull'eterno Rafa Nadal. Tre gli italiani ancora in gara: le punte di diamante sono Matteo Berrettini e Jannik Sinner.