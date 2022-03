Slovacchia, con Musetti che ha vinto il match decisivo che Dopo le montagne russe della sfida di Coppa Davis contro la, conche ha vinto il match decisivo che ha qualificato l'Italia alle Finals , il tennista carrarese ha debuttato ad Indian Wells, conquistando una bella vittoria - in due set - contro lo statunitense Marcos Giron. Primo set tutto sommato 'facile' per Musetti che strappa subito il servizio e vince 6-3 in 32 minuti. Nel secondo si ritrova sotto per 5-2, ma grazie a due break conquistati fa partire una rimonta fantastica. 7-5 e passaggio al secondo turno dove troverà Opelka, numero 17 del mondo. È il secondo italiano ad accedere al turno successo dopo la vittoria di Fognini al debutto (nel femminile è andata avanti anche la Paolini ).

Primo set senza storie per Musetti che strappa la battuta al secondo game. Il carrarese si ritrova sul 3-0 e lo difende bene, cedendo appena 4 punti nei game di battuta. Mette a segno gran colpi, con il pubblico che applaude l'azzurro: palla corta, rovescio lungo linea, colpi sotto rete. Insomma, Musetti mostra tutto il repertorio e chiude il primo set per 6-3 nel giro di 32 minuti.

Ben diverso il discorso nel secondo set, con Musetti che concede troppi errori gratuiti all'avversario. Resta in partita fino al 3-2, ma al sesto game lo statunitense si prende il break. Giron aumenta i giri e ci crede, volando sul 5-2. C'è la risposta di Musetti, ma Giron serve per il set. A quel punto si accende qualcosa nella testa dell'azzurro che fa partire un'epica rimonta. Trova subito una palla break che non riesce a sfruttare. La coglie però alla seconda occasione, rientra in partita e tiene la battuta. Musetti da 2-5 si ritrova 5-5 e conquista la seconda palla break del suo set. Giron perde lucidità e fiducia ed è Musetti a sfondare dopo un rally da 12 minuti. L'italiano torna a sfornare colpi fantastici e conquista tre match point dopo un tweener che Giron manda in rete con una volée di dritto. Al primo tentativo non chiude la partita, lo fa al secondo con un ace.

